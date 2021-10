Estas son las famosas acusadas de ser la "tercera en discordia"

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del revuelo causado por la ex RBD y actriz Maite Perroni esta semana, al declarar su relación con el productor de Imagen Televisión, Andrés Tovar, quien acaba de concluir su proceso de divorcio con la también actriz Claudia Martin.

Y todo esto es relevante por que en junio hubo fuerte rumores sobre la separación de Tovar y Martin, que en aquel entonces se afirnó que fue a causa de una "tercera en discordia",

Algunas de las famosas involucradas desmintieron sus rumores al poco tiempo, pero otras pasaron a la historia como "infieles". Lo cierto es que estos rumores han afectado la imagen y reputación de las involucradas.

Irina Baeva quedo al medio de la relación entre Yeraldine Bazán y Gabriel Soto

El triángulo amoroso entre Baeva, Soto y Bazán.

La actriz rusa Irina Baeva y el actor mexicano Gabriel Soto fueron relacionados sentimentalmente en el 2017, cuando protagonizaban distintos proyectos de televisión y teatro juntos. Pero fue hasta 2019 cuando la bomba estalló.

Gabriel e Irina presumieron su amor en las páginas de la revista "¡Hola!", lo que animó a la madre de los hijos del actor, Geraldine Bazán a contar su versión de la historia, con lo que se dio a conocer la infidelidad y traición por parte del actor y el acoso de la modelo rusa.

Bazán declaró que notó comportamientos muy raros en redes sociales, lo que la llevó a descubrir el fondo de su relación. Así descubrió que la intención de Irina era "que yo me enterara que ellos tenían algo y, la más importante, lastimarme".

Las intrigas contra irina

Desde el día que Bazán dio su versión de los hechos, irina tuvo que enfrentarse a diveros señalamientos y ataques que destapó durante una entrevista con Yordi Rosado. En aquel encuentro, la ex RBD admitió que su error fue enamorarse de un hombre "separado", mas no divorciado.

“Hay mil versiones, mil historias, mil mentiras, y cosas ciertas. Y yo lo único que te puedo decir ahí es sí, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro. Que lo sigo haciendo al día de hoy. Que lo hice por amor. Me enamoré. Me enamoré de un hombre que estaba separado. Que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje. Que no estaba en mi cartulina a los 20 años cuando yo decía, ‘Claro, quiero un hombre que se esté divorciando y que tenga hijos’. Claro que no. Pero así pasó. Las cosas de pronto se dan de la manera que se dan”, dijo Irina Baeva.

Actualmente, los actores están comprometidos y la ceremonia de casamiento se llevaría a cabo a finales de este 2021, según reveló Irina. Sin embargo, la fecha dependería de los proyectos profesionales de la novia. Respecto a su relación con la familia de Gabriel, la actriz convive con las hijas del actor y cada vez más parece que dejó el escándalo atrás.

Karla Panini, Karla Luna y Américo Garza

En el imaginario colectivo, Karla Panini se convirtió en una de las mujeres más polémicas por su relación sentimental con Américo Garza; Karla Luna, quien fuera pareja de la mejor amiga y compañera de trabajo de Panini y falleció de cáncer hace algunos años.

Según se ha especulado, Panini habría sido la “tercera en discordia” en la relación de Luna y Garza, a pesar de que ella misma estaba en una relación con el comediante Oscar Burgos. Incluso, algunas versiones apuntan que la exlavandera, mote que recibió por su trabajo en Telehit, incitaba a su amante a tratar mal a Luna, a pesar de ser mejores amigas dentro y fuera de la pantalla chica.

Desde entonces, Panini se hizo fama de "Robamaridos", Ante las acusaciones, la actriz aseguró que su relación con su actual pareja comenzó cuando ya estaba separado de su compañera de trabajo: "En esta historia no hay ni santos ni diablos, hay errores", dijo en un programa de Laura Bozzo 2020.

Después de cinco años de relación, Karla Panini, confiesa "Ya no es estresante, la verdad ya no; hasta me río. Sí hay unos (memes) muy creativos, que digo: 'mira éste sí está canijo' Hay memes muy padres que hasta me gustaría compartir".

La relación entre Leticia Calderon y Juan Collado se vio interrumpida por Yadhira Carrillo.

Leticia Calderon, Juan Collado y Yadhira Carillo

La relación entre la actriz Yadhira Carrillo y el abogado Juan Collado está llena de escándalos; desde la detención del litigante, quien actualmente se encuentra recluido por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hasta su polémico inicio con una supuesta infidelidad.

Durante una entrevista otorgada en el 2007, Leticia Carillo, quien fue esposa de Collado y con quien procreó sus dos hijos más pequeños, declaró que su relación había terminado porque él le fue infiel con Yadhira.

“Lo que más me lastimó es que no se despidiera y que se fuera en un momento en que más lo necesitaba, ya que yo andaba con muletas”, explicó la actriz, quien había sido intervenida de las rodillas y al regresar a casa se percató de que Collado había abandonado su hogar.

Calderón dijo que durante algún tiempo trató de no hacer caso a los rumores de infidelidad que rodeaban a Collado, pues deseaba mantener su familia con él. Sin embargo, después confirmó la relación. Desde entonces, a los ojos del público, Yadhira se convirtió en la “tercera en discordia”.

Con el paso del tiempo, al parecer, Calderón y Collado lograron tener una mejor relación por el bien de sus hijos, y en mayo de 2016, Yadhira Carrillo aseguró a Radio Fórmula que Leticia y los pequeños eran parte de su familia.

“Para Juan, sus hijos y sus ex parejas con hijos como mi amiga Lety, que quiero y respeto, para él siempre van a ser prioridad, y eso me encanta, es una de las cosas por las que yo lo quiero mucho y me enamoré de él, porque es un hombre que sabe responder, porque son seres importantes de vida y son parte de nuestra familia, para mí Lety y los niños son parte de mi familia, de mi corazón, de mi alma y de mi ser”.