A Yadhira Carrillo le gustaría hacer serie sobre su historia de amor con Juan Collado

Ciudad de México.- La actriz Yadhira Carrillo desea regresar a los foros de televisón, tras estar alejada desde hace años.

Durante su encuentro con la prensa en el Reclusorio Norte, donde visita a su esposo Juan Collado, la actriz de telenovelas se mostró interesada en regresar a la pantalla chica:

“Me encantaría hacer una serie, podría ser por supuesto sobre mi vida, pero me encantaría hacer una serie romántica, increíble, algo que haga a la gente soñar en su casa, que te haga sentir muy bien, ese tipo de cosas, me encantaría hacerlo, por supuesto, y no descartó la idea”.

Serie sobre su relación con Juan Collado

Posteriormente, al escuchar la idea de hacer una serie sobre su relación con su esposo Juan, Carrillo dijo: “¡Ay, podría ser, muy bonito!, porque sí es una gran historia, que ya todo mundo la conoce desde siempre, porque desde el principio la di a conocer, desde que lo conocí, cómo nos conocimos y cómo fue creciendo todo esto, sí sería precioso”.

Cambiando de radicalmente de tema, Yadhira también fue cuestionada por la situación que actualmente enfrenta Laura Bozzo, quien es acusada en México por cometer un delito fiscal; sin embargo, la artista comentó: “No tengo ninguna opinión, como sabrán, estamos en un proceso importante, en donde es también importante mantener calma y mantener siempre tus comentarios al margen”.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, Yadhira Carrillo declaró que su esposo ya recibió la segunda dosis de su vacuna contra la Covid-19.