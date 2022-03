Critican a Gustavo Adolfo Infante por no hablar del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

MÉXICO.- Luego de que Luis de Llano ofreciera una entrevista para Yordi Rosado donde habló de su “romance” con Sasha Sokol, la cantante tomó la decisión de hacer públicos los abusos que sufrió por parte del productor y declaró por primera vez que sostuvieron una relación cuando ella era menor de edad, de los 14 a los 17 años, y él tenía 39.

La noticia conmocionó al público y a los medios de comunicación quienes han demostrado su apoyo a Sasha o al menos han discutido del tema. Sin embargo, uno de los programas de espectáculos más populares no habló al respecto en sus emisiones del 9 y 10 de marzo. Se trata de De primera mano, liderado por Gustavo Adolfo Infante.

Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano.



Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

El tema que involucra a la exintegrante de Timbiriche y al productor musical brilló por su ausencia, algo que desagradó al público del programa. La omisión de la noticia se notó incluso más por el contraste de los programas de la competencia directa, como Chisme no like, de YouTube; A más de TV Azteca; Chismorreo, de Multimedios, y Ventaneando, de Azteca Uno, donde se habló al respecto con especial énfasis.

Incluso fue el programa liderado por Pati Chapoy en el que se trató la noticia en primer plano y fue con este tema con el que se abrió la emisión. Sin embargo Gustavo Adolfo y sus colegas, Mónica Noguera, Addis Tuñón y Lalo Carrillo se mantuvo al margen desde que Sasha publicó el comunicado con el que hizo su denuncia.

Críticas en redes

“Y les callaron la boca a los 4 conductores para no hablar de Luis de Llano. Según muy honestos y el señor de las exclusivas, calladito”, “¿Por qué no hablan de Sasha y Luis de Llano, todos los medios hablan del tema menos ustedes, qué raro”, “Hipócritas, ¿a ella no la van a apoyar como hicieron con Frida Sofía o son amigos del pederasta?” son algunos de los comentarios en redes.

Así mismo, en el matutino de la misma cadena televisiva, Sale el Sol, tampoco se hizo mención del caso por lo que las sospechas en contra del programa aumentan cada vez más. Hasta el momento ninguno de los conductores se ha declarado al respecto, aunque el tema sigue acaparando titulares en los medios.