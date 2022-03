Daniel Bisogno afirma que hubo un aborto entre Sasha Sokol y Luis de Llano

MÉXICO.- Luego de que Sasha Sokol decidiera hacer públicos los abusos que sufrió por parte de Luis de Llano de los 14 a los 17 años, usuarios de redes sociales y medios de comunicación han rescatado pasadas entrevistas en las que los famosos hablan al respecto. Aunque ya en el pasado se dijo que la extimbiriche y su representante habían sostenido un romance, nunca se habló de que ella era menor de edad en ese entonces, cuando él tenía 39 años.

En la transmisión de Ventaneando de este 9 de marzo, los conductores opinaron al respecto y aplaudieron la valentía de Sasha al hablar del tema. También mencionaron que en el 2004, para Historias Engarzadas, obtuvieron una entrevista exclusiva donde Sasha habló de la relación.

Luis de Ya no Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio.

Ella lo narró como un suceso intenso y agradable porque recordaba haber estado muy enamorada de él y haberse sentido protegida. Tanto ella en su hilo de Twitter como los conductores del programa enfatizaron que los recuerdos de una adolescente, quien además no puede dar consentimiento para tener una relación con personas mayores, le hicieron pensar que se trató de una relación “bonita” y no de un abuso.

“Bien sabe Luis que obviamente no era correcto, no fue correcto lo que él hizo con Sasha […]. Era una fantasía lo que estaba viviendo (Sasha), al paso de los años te das cuenta de que no estuvo bien. Tan es así que por eso lo habló, te mando un beso, Sasha”, dijo Pati Chapoy.