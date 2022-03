Sasha Sokol: Mauricio Martínez denuncia abuso sexual por parte de Toño Berumen

CIUDAD DE MÉXICO.- El Antonio Berumen, mejor conocido como Toño, se posicionó como una celebridad muy querida en la industria del entretenimiento por su carrera como productor musical, luego de lanzar con éxito a distintas agrupaciones como Mercurio, Magneto y Kairo.

Sin embargo, una noticia llamó la atención de todos luego de que lo denunciaran de abuso por parte de uno de los actores más reconocidos. Todo surgió a partir de la historia de abuso que compartió Sasha Sakol contra Luis de Llano, que parece haber armado de valor a Mauricio Martínez para sincerarse con sus seguidores sobre su incómoda experiencia.

A través de su cuenta de Twitter, el actor señaló que al productor "se le fue la mano", además de llamarle 'cerdo. La publicación rápidamente se volvió viral y varias personas le mandaron mensajes de apoyo y empatía.

"El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen…pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?", escribió Martínez.

Para complementar su historia, el actor publicó otro mensaje seguido del anterior mencionado, en donde involucró a Verástegui por mantener una relación amistosa con Berumen a pesar de haber cometido crímenes en contra de otros jóvenes, según indicó en la red social.

"Por eso no le creo NADA a Verástegui. Él sigue en contacto con Berumen y se hacen los de la vela perpetua. ¡Toño hasta trabajó (o trabaja) con el Vaticano! Pero bien que tenía cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse. A mi nadie me lo cuenta. Yo lo vi con mis propios ojos", agregó.

Posiblemente, ante la gran respuesta que obtuvo y los mensajes que recibió por parte de los usuarios que aseguraban que le creían, Mauricio Martínez se armó de valor para contar todos los detalles de cómo sucedido la agresión sexual.

Lo toca indebidamente

Mauricio explicó que la agresión ocurrió en el 2002 cuando acudió a la oficina de Antonio Berumen luego de llegar a Ciudad de México tras haber estudiado en Nueva York, pues esperaba que fuera su representante para firmar un contrato discográfico.

Sin embargo, cuando estuvo ahí sintió muchas ganas de ir al baño y mientras estaba ahí se dio cuenta de que tenía una cámara que apuntaba directamente a la regadera, lo que lo hizo sentirse bastante nervioso. Posteriormente, Berumen lo tocó indebidamente en su parte íntima.

Salí bastante nervioso y canté. Me dijo “estás muy tenso; ¿por que no te das un baño?”. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo", señaló el actor.



El actor externó que no tenía ganas de hablar más al respecto, ya que creía que no fue tan fuerte como lo sucedido con Sasha Sokol, pero que su testimonio fue una gran fuente para agarrar fuerzas para hablar del abuso que sufrió.

"Esto ha sido un tema que he tratado en terapia porque si se siente uno muy desagradable después de algo así. Pero no se compara con un abuso sexual o una relación de años. Pero hoy, con un poco más de madurez, y con el ejemplo de la valiente de Sasha, me atreví a hablar del tema".