Sasha Sokol: Molotov habría dedicado "El Carnal de las Estrellas" a Luis de Llano

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 8 de marzo, Sasha Sokol se armó de valor para hablar con la verdad en sus redes sociales, y es que la exintengrante de Timbiriche compartió en sus cuentas personales que sufrió de abuso por parte del productor de televisión Luis de Llano, con quien tuvo una relación cuando ella tenía 14 años y el productor 39, asegurando que abusó de ella.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la cantante no dudó en compartir su experiencia sobre la relación que tuvo con el productor, a quien los internautas rápidamente lo tacharon de pedófilo y le dejaron claro a Sokol que ella no fue la culpable de nada, ya que solo era una niña que no conocía del tema.

Luego de conocer el testimonio de la famosa, las mujeres pertenecientes a colectivos feministas o que apoyan el sistema antipatriarcal mencionaron que su relación con de Llano confirma que México enfrenta una problemática muy fuerte, la pederastia.

Ante ello, sacaron a la luz la canción "El Carnal de las Estrellas, de Molotov, en donde mencionan explícitamente el apellido del productor de televisión, además de mencionar que pedía actos sexuales a cambio de fama. Al escuchar esta canción y conociendo la experiencia de Sasha Sokol, los internautas aseguraron que este tema estaba dedicado a él y que el apodo del título se refería a Luis.

Con razón hace como 20 años o más que Molotov le dedicó una estrofa de la canción 'El Carnal de las Estrellas' a Luis de Llano y pues más que una estrofa, toda la canción", escribió un usuario junto al video musical.

Dicho sencillo de Molotov que se lanzó en 1998 en el álbum Molomix, habla sobre el abuso de poder de una persona a la que llaman 'El Carnal de las Estrellas', quien busca favores sexuales a cambio de una una vida de lujos, o sea la fama. En las mismas estrofas mencionan el apellido de Luis de LLano.

"Este Carnal de las Estrellas solo quiere acostarse con ellas/ Si topas a un tipo de nombre De Llano/ Que quiere bayonarte y echarte la mano/ Que no quiera echártela atrás/ No te dejes porque aún hay más/ Que no quiere echártela atrás/ No te dejen man, porque aún hay más/ Le importa un comino que sean caballeros", se escucha en la canción.

El tweet causó revuelo entre aquellas personas que siguen demostrando su apoyo a la ex Timbiriche, por lo que la publicación se volvió viral y fue un tema de conversación en la plataforma. Es por ello que los comentarios no se hicieron esperar.

"Me gusta Molotov. Y puedo decir que escuché toda su música y toda la música de cuando ese tipo el de llano era una gran kk. Pero hasta ahorita acabo de escuchar esa rola. Y pregunto: porque no la escuché antes? Ah, es que ese de llano era una gran kk", "Es un maldito asqueroso Luis de Llano", fueron algunas expresiones.

Fiscalía de CDMX busca atender caso de la cantante

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mostró sus intenciones de atender la denuncia de abuso de la cantante Sasha Sokol por parte del productor Luis de Llano.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía capitalina escribió: “Buen día, deseamos atender la situación que reporte. ¿Sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle la atención vía mensaje directo? en el tuit de la cantante.