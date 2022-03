“Nunca fuimos el condón de Luis de Llano” Elías Chiprout se expresa sobre denuncia de Sasha Sokol

Ciudad de México.- La cantante Sasha Sokol y el actor Mauricio Martínez han generado conmoción en internet después de denunciar los abusos que vivieron por parte de los productores Luis de Llano y Toño Berumen.

En la conferencia de prensa que dieron Magneto, MDO, Mercurio, Ragazzi, Ufforia, Hijos de Sánchez, Kairo y Tierra Cero en promoción del show ''Boy band experience'' fue Elías Chiprout quien defendió a los productores remarcando que Toño hizo un buen trabajo con su agrupación.

Tras escuchar los primeros cuestionamientos de los reporteros sobre los señalamientos de Sokol y de Martínez, Elías respondió:

De lo de Sasha Sokol no podemos saber, nunca fuimos el condón de Luis de Llano, y en cuanto a lo que sí nos concierne y nos corresponde Toño Berumen siempre fue una excelente persona con nosotros... Toño siempre fue un tipazo con nosotros, lo siguió siendo hasta ahorita, de hecho, gracias a él podemos utilizar el nombre de Mercurio y le estamos eternamente agradecidos por lo que hizo por nosotros, y de verdad, nosotros lo único que vimos de Toño siempre fueron buenos tratos, amabilidad, y nos trataba como a unos hijos, a mi me abrió las puertas de su casa, desayunaba con su mamá todos los días, entonces, de veras, feo comentario, pero yo de Berumen tengo nada más que agradecimiento”.

Gajes del medio

Al mismo tiempo, Chiprout enfatizó que ese tipo de situación no solo se dan en el ámbito musical. “Nosotros la verdad siempre nos sentimos bien cuidados, muy protegidos, no dudamos que tampoco les haya pasado a muchas personas en el medio, no solamente en la música, en la televisión, en la radio, este tipo de historias salen y nosotros lo que sí queremos dejar muy en claro es que nosotros estamos del lado de las víctimas”.

Finalmente, su compañero Héctor Ugarte añadió: “Hemos aprendido a darle importancia a las cosas que realmente les tenemos que dar importancia, las cosas que carecen de veracidad y que realmente no nos suman, las hacemos a un lado simplemente y nos enfocamos en lo que realmente vale la pena, lo que realmente suma y por lo que realmente estamos aquí”.