Eric del Castillo responde a comentarios de Niurka Marcos sobre su hija

MÉXICO.- A principios de octubre, la vedette cubana Niurka Marcos tuvo un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde la cuestionaron sobre si alguna vez se ha sentido atraída por una mujer. Ante esto, la actriz confesó que no, pero que de ser así seguramente sentiría atracción por Angelina Jolie o Kate del Castillo.

“No porque todavía no me gustan las mujeres, pero si algún día me da por hacer eso le caería atrás a Angelina Jolie. Cubana no pendej…”, respondió. “De mexicanas a Kate del Castillo. Te amo mi Kate”, agregó para los reporteros de Venga la Alegría.

El pasado lunes 18 de octubre, Eric del Castillo, el padre de la actriz, fue cuestionado sobre las declaraciones de la cubana y para sorpresa de muchos se tomó sus comentarios con gracia. Aseguró que su hija es notablemente atractiva y que fue “hecha con mucho amor”, por lo que entiende perfectamente que Niurka exprese su admiración por ella.

Por otra parte, los reporteros cuestionaron al actor sobre la vida amorosa de su hija, pero este declaró desconcertado que no sabía nada al respecto. Fue su hija Verónica, quien lo acompañaba, la que confirmó que su hermana se encuentra iniciando una relación, pero no quiso dar detalles al respecto. “Creo que no es un novio formal, no sé. Sé que está saliendo con alguien, pero no puedo decir más porque luego nos regaña", declaró.



Revela sus sentimientos por Silvia Pinal

El evento en el que padre e hija hicieron estas declaraciones fue en el homenaje a Silvia Pinal, organizado por la prensa para establecer el que será el Premio Silvia Pinal y estará dedicado a honrar cada año a las estrellas destacadas del cine y la televisión mexicana.

Fue en esta ocasión, donde el actor también confesó que en su momento se sintió muy atraído por la actriz del Cine de Oro Mexicano, cuando trabajaron juntos en un piloto de un programa que nuca se realizó y en la película María Isabel, de 1968. "Estaba buenísima, yo la veía y decía 'qué buena está, caramba', pero siempre fui respetuoso", declaró a los reporteros.