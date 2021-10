Sheinbaum descarta móvil de extorsión, robo o secuestro en ataque armado en el AICM

CIUDAD DE MÉXICO.- El ataque armado en el Aeropuerto Internacional contra el empresario restaurantero Eduardo Beaven, quien sobrevivió, fue presuntamente cometido por encargo por integrantes de una banda de matones a sueldo.

En la agresión, ocurrida el pasado viernes, murió uno de los atacantes, identificado como Donovan O., de 17 años.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó que el móvil haya sido intento de extorsión, robo o intento de secuestro.

Tuvo que ver con otro tema directamente involucrado a esta persona (víctima), no estoy acusando a él ni mucho menos si no que es un caso especial, no tuvo que ver con extorsión a grupos restauranteros”, expuso.