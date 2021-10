Niurka Marcos arremete contra Livia Brito por 'arrogante y soberbia'

Ciudad de México.- Niurka Marcos se fue contra su compatriota Livia Brito luego de que ésta interpusiera una denuncia contra una revista por hacer supuesto lucro con su imagen.

Brito habría acudido a la Fiscalía de la Ciudad de México, a realizar la denuncia penal contra la publicación por violar su privacidad.

Marcos aprovechó su encuentro con reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México para darle un consejo a su colega sobre no querer ser captada en lugares públicos.

Si tú no quieres ser fotografiado o no quieres ser paparazziado o no quieres ser visto, pues no salgas, come en tu casa, o no sé, crea recursos resguardada, pero opino que es una gran problemática paisanita, en la que te estas metiendo, porque eres artista, vives y dependes de la publicidad, y si enojas a la prensa, no te va a pelar, y si la prensa te veta, vas a valer ma%$*, eso es lo que yo pienso”, manifestó.

Niurka se le va con todo Livia Brito

Pero al escuchar que Brito pide un porcentaje de las imágenes que se publican de ella, Niurka agregó: “Yo fuera multimegamillonaria… ¡ay!, ¿vamos a hacer un bisne?, fitfy fifty (cincuenta cincuenta), ¿sí o no?... creo que es un poco de arrogancia, bastante soberbia, si tu no quieres que la prensa te tome más en cuenta y que quieres que te ignores, pues la prensa podría decir… ‘concedido’, e ignorante”.

Por otra parte, la ex de Juan Osorio también aprovechó el momento para responderle a Lyn May, luego de que la mexicana de ascendencia china aseguró que no la conoce.

“Yo sí te conozco porque una cara tan fea no se puede olvidar, hasta se sueña y todo, pero tú no es que no me conozcas, tu subconsciente se niega a recordarme porque no puedes soportar tanta belleza, te voy a ayudar para levantar tu rating ya que te metes conmigo, entonces vamos a hacer un poco de polémica, ¡tan bobita!... ¡tontuela!... ¿vas a bailar a casa del trompo mija?... ¡fea!”, finalizó.