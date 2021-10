Niurka Marcos asegura que su aparato reproductor es como el de una mujer de 20 años de edad

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Marcos sorprendió a la prensa mexicana y a sus seguidores, al revelar que su aparato reproductor es igual al de una mujer de 20 años de edad, ya que así se lo había dicho su ginécologa.

En una entrevista que la actriz otorgo a los medios, comentó que es una mujer muy segura de sí misma y sabe muy bien lo que es, y lo que tiene, y por eso es que su novio, 22 años menor que ella, “está gozando tanto”.

Soy una mujer con la autoestima muy equilibrada. Una mujer, que me conozco a mí misma, me amo muchísimo, me valoro y me dice mi ginecóloga: ‘Tiene una zona reproductora de una chica de 20 años’. Por eso yo creo que mi niño está gozando tanto”, expresó.

A finales de septiembre pasado, Niurka dio a conocer la nueva relación que tiene con Raúl Palma González, un hombre 22 años menor que ella y que es empresario e influencer fitness, originario de Yucatán.

Según lo dicho por Marcos, el joven le insistió tanto en que tuvieran una relación que terminó por aceptándolo, se dijo estar muy contenta con él, después que le preguntaran que si quién era el hombre con el que posaba en unas fotos que publicó en su Instagram, en uno de sus viajes a Ixtapa, Zihuatanejo.

“Cómo no voy a estar feliz si está bien pollito, me encanta porque me divierto mucho con esa gente bien tóxica que dice que parece mi nieto, pocos tienen el privilegio de un sugar baby”, declaró para el programa “Hoy”.



Niurka Marcos despotricó contra Ninel Conde

Durante la entrevista, Niurka aprovechó para despotricar nuevamente contra Ninel Conde, después que le preguntaran su opinión a cerca de los problemas en los que la cantante se ha visto envuelta; sobre todo, en sus fallidas relaciones.

Sin el menor pudor, la también cantante y bailarina aseguró que al “Bombón Asesino” le suceden las cosas porque así ella las ha querido y por no saber escoger a sus parejas, quienes siempre terminan engañándola.

“No, mi Ninelsita Conde, que ahorita está sufriendo con todas las mam…s que le están sucediendo, no, a Ninel no le están echando ninguna brujería. Ninel se echa brujería sola, porque toma decisiones muy pen…jas. ¿Quién la obligó a casarse, si sabía que era un cab…? ¿Quién la obligó a estar con el…? ¿Quién la obligó…? Nadie la obligó”, externó.

La estrella de “Rica, Famosa, Latina” insistió en que los tropiezos que Ninel Conde ha tenido en su vida, son producto de sus malas decisiones y porque ella se lo ha buscado.

Comentario de Niurka a partir de la hora 01:03:00