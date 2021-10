Lyn May desconoce a Niurka Marcos: "Yo conozco a Cher y Madonna"

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica entre Lyn May y Niurka Marcos es cada vez mayor. Todo surgió en la transmisión del matutino "Venga la alegría" de Azteca, donde presentaron la reacción de la vedette mexicana contra Niurka Marcos, donde criticó la recomendación de May donde les decía a sus seguidores que usaran botox y donde, además, puso en duda su trayectoria artística.

En la entrevista, la mexicana reaccionó y aseguró que no tiene idea de quién es Niurka, por lo que no puede responder a alguien que no conoce: "No conozco a esa señora, yo conozco a Cher, Nicky Minaj y a Madonna, a ellas sí, no le puedo decir nada porque no la conozco, no sé quien chin** es”, expresó a la prensa.

“No es ofensa, eso es lo que estaba de moda en su época, todas eran muy bellas y talentosas”, dijo la semana pasada Niurka en una misma entrevista exclusiva para Venga la Alegría.

Lyn May muesrta su descontento

Bastante molesta, Lyn May respondió a la prensa que la cuestionó sobre las declaraciones que hace unos días hizo Niurka Marcos: “Te estoy diciendo que no la conozco, ¿qué no oyes?, ¿no tienes cerebro?” Me hacen enca…”, arremetió contra la prensa y amenazó dejar la entrevista.

Una vez aclarado el tema, Lyn May precisó que no le importa lo que la gente pueda decir o no sobre su carrera y sus acciones fuera del medio: "Que digan lo que quieran".

También durante la entevista reveló detalles sobre sus próximas actividades donde tendrá la compañía de dos reconocidas intérpretes: "Cher y Nicky Minaj, me quieren mucho y en dos semanas las voy a ver en Las Vegas, vamos a hacer un show", señaló como premisa.

El origen de la polémica

La polémica surgió a principios de este mes, cuando la conocida vedette sorprendió a sus seguidores con un clip que posteó en su perfil de Instagram: “Hola amigas, las invito (...) a que se pongan botox. Con Lyn May cantando y bailando para todos ustedes”.

Dicha publicación tuvo pronta respuestas de los internautas, a lo que la mexicana agregó; "“Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga Lyn May”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Por su parte, la cubana también otorgó una entrevista al programa de variedades, "Venga la alegría", donde envió un mensaje contundente: “El juego de Lyn May es ir contra el tráfico, tu crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que esta fea. Evidentemente va en contra del tráfico, ella se esta riendo de si misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying”.



Lyn May siempre dando la nota

La vedette, Lyn May ha dado de que hablar durante las semanas previas, una de sus polémicas más recordadas fue cuando comunicó el fin de su embarazo, en una entrevista para el programa de Imagen Televisión, "Sale el Sol" habló sobre como perdió a sus bebes, un hecho que la tiene sin cuidado:

“Yo creo que ya el embarazo se acabó porque con ese susto y ese zangoloteo del avión, no, de verdad, volvimos a nacer. Toda la gente (estaba) llorando, todos se bajaron y unas chavas, jovencitas, estaban llorando. Se espantaron (los bebés) yo creo, y ya, se acabó el embarazo”, dijo la actriz el pasado 7 de octubre tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Asimismo, cabe recordar que la bailarina mexicana se encuentra en Miami donde se encuentra grabando una película con el actor argentino, Julián Jil que protagonizara una historia, escrita y dirigida por Juan Carlos Daboin, el actor que reside en México interpretará a un policía, aún se desconoce la aparición de May.