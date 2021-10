A Silvia Pinal le gustaría recibir un homenaje en el Palacio de Bellas Artes

Ciudad de México.- Silvia Pinal fue reconocida por su trayectoria en una plaza de la Ciudad de México.

Ante esto, la primera actriz confesó su deseo de recibir un homenaje en vida en el Palacio de Bellas Artes.

Fíjate que sí lo he pensado, pero parecer ser que es medio difícil, voy a investigarlo, porque empezamos una vez, pero luego vino la huelga (sic), y se cerró todo, y entonces ya nos tuvimos que esperar, pero ahorita que ya se está reanudando todo y que se están empezando a abrir voy a ir a decir… ¡quiero mi (homenaje)!”, dijo la primera actriz durante su encuentro con la prensa.

Silvia Pinal recibe homenaje con mariachi

Debido a que en el mismo evento la conductora fue agasajada con mariachi, recordó el momento en que se le juntaron dos galanes para llevarle serenata.

“¡Me encanta!... ¡me encanta el mariachi!... y ya he tenido suerte con eso del mariachi, una vez me acuerdo hace muchos años, que llegaron a mi casa dos personas con dos mariachis a cantarme las mañanitas, estaba yo chille y chille, y aquellos también. Era una serenata, dos serenatas, coincidieron también, pero yo no sabía ¿qué hacer?, (le dije) a mi mamá ¿qué hago?... ‘¡tú cállate!” (me contestó)”, relató entre risas.

Por último, la matriarca de la Dinastía Pinal agradeció el cariño y regalos que le llevaron sus fans, destacando que valora mucho este tipo de detalles de la gente.

“Significa una gran satisfacción, es como darte un dulce y decirte, toma bonita por lo bonita que eres, o porque cantas, o porque bailas, porque nos quieres mucho, o sea, hay muchas cosas que te pueden regalar”, finalizó.