Silvia Pinal revela cómo quiere celebrar su 90 cumpleaños

Ciudad de México.- Silvia Pinal aseguró que está lista para volver a trabajar a unos días de festejar su 90 cumpleaños.

La primera actriz reapareció en los foros de Televista y reveló detalles de cómo celebrará su nonagésimo aniversario.

Contenta, sana, que es lo más importante, yo que estuve enferma un tiempecito chiquito de la cadera que me caí, pero ya todo terminó, estoy bien, me siento muy bien y a trabajar, pero (voy a estar) en mi casa así bonito, mi familia se reúne, nosotros nos hemos reunido y pues eso siempre es agradecido”.

Silvia Pinal quiere recibir muchos regalos

Durante la entrevista que ofreció al programa Hoy, la actriz de la Época de oro confesó que desea ser agasajada con muchos regalos en ese día tan especial. “¡Ay, muchas cosas!, desde una cosa para comer hasta una cosa para poner…”.

De la misma manera, destacó que tiene varios planes para continuar con su vida profesional, luego de tener algunos problemas con su salud.

“Bendito sea Dios sigo trabajando, voy a hacer (una participación en ‘Una familia de diez’) ya tenemos ahí el libreto, ¡qué bueno!, para mí lo más hermoso es trabajar. Sí (voy a regresar al teatro el próximo año)”, comentó.

Finalmente, la matriarca de la dinastía Pinal confesó que su hija Sylvia Pasquel no tuvo grandes pérdidas tras el sismo que tuvo origen en Guerrero el pasado 7 de septiembre.

“Yo estaba en México y aquí no fue tan grande la cosa, pero me lo hubiera dicho si hubiera sido algo grave, pero no, la veo muy bien, ayer estuvimos juntos, espero que no haya sido nada. No me gustan nada (los temblores) si me da miedo, mucho miedo”, explicó.