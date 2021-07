"El amor lo cura todo"; Alejandra Guzmán comparte foto con Silvia Pinal tras hospitalización

MÉXICO.- Hace algunos días la actriz y cantante mexicana, Silvia Pinal ingresó al hospital debido a que su presión arterial había aumentando, lo que puso en riesgo su salud.

Su hospitalización preocupó a sus miles de seguidores y a los de su famosa hija Alejandra Guzmán, por lo que varios fans de las artistas mandaron mensajes de cariño deseándole a Silvia una pronta recuperación.

Después de cinco días, la Vedette fue dada de alta y decidió calmar la intranquilidad de internautas con un simpático vídeo donde afirma que lo sucedido “no fue nada grave”, además de confesar que se siente muy feliz por volver a casa con su familia y amigos.

“Chicos de la prensa, aquí está su vedette favorita (…) Me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave. Estoy lista para otra, besitos”, expresa Silvia Pinal en el vídeo.

Publicación de Alejandra Guzmán

“El amor lo cura todo”, escribió la cantante de 53 años para compartir una foto al lado de su madre y hermana, la publicación rápidamente destacó en Instagram y consiguió miles de Me gusta y comentarios de seguidores, familia y famosos.

Alejandra Guzmán decidió calmar la intriga de los fans sobre la salud de su mamá y decidió colgar la imagen de las 3 famosas donde demuestran su felicidad porque Silvia Pinal volvió a casa.

A pesar de contar con demasiados comentarios positivos por la pronta recuperación de la Vedette, hubo algunas expresiones de internautas que llamaron la atención por burlarse de Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y la madre de estas.

Los crueles mensajes hacían referencia a la edad de las 3 familiares y cómo esta se refleja en su apariencia física.

