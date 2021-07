Silvia Pinal y Erick del Castillo coinciden en el mismo hospital ¿Cómo fue su reencuentro?

CIUDAD DE MÉXICO.- Los actores que compartieron créditos en la telenovela mexicana "Yo Soy tu Dueña", Erick del Castillo y Silvia Pinal acudieron a la unidad misma unidad médica, pero para ser atendidos por distintos padecimientos.

Fue durante las últimas horas en las que se dio a conocer la noticia sobre el delicado estado de salud de ambas celebridades. El primer actor acudió al servicio médico por una aparatosa caída que sufrió en el domicilio de su hija Verónica.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En cambio la primera actriz Silvia Pinal tiene días hospitalizada a causa de su presión arterial, que la mantiene débil y se busca estabilizar, por lo que permanece en constante observación médica.

El reencuentro entre los artistas

El actor Erick del Castillo comentó que vió por algunos minutos a la Diva del Cine Mexicano y aunque su encuentro fue breve, conoció cómo es que está su estado de salud, además de poder saludarle de manera presencial.

“Muy tranquilita, estuvimos platicando un ratito y yo sé que cuando uno está malito lo que menos quiere es tener visitas. Estuve ahí como 10 minutitos”, confesó Del Castillo tras abandonar el hospital en el que fue intervenido tras caer en la casa de su hija Verónica.

Fue la tarde del miércoles cuando se confirmó el ingreso del actor a un hospital en la Ciudad de México. Los médicos y reportes indican que lo hizo con algunas dificultades pero bajo sus propios medios, siempre con la supervisión de su hija Verónica y su esposa Doña Kate, quienes lo acompañaron afligidas hasta la sala de urgencias.

Tras varias horas en el nosocomio, fue el mismo actor quien dio a conocer su estado de salud y las causas que lo llevaron a pedir apoyo del personal médico en el mismo hospital donde se encuentra hospitalizada Silvia Pinal.

“Estoy bien, bien en general. No vi un escalón y me caí”, comentó al mostrar la herida en la frente y su brazo afectado con un yeso.

“No fue quebrada, fue una fisión de un huesito de acá. Y me abrí la frente, ya me operaron, me cosieron y de las costillas, un poco malo”, contó ante la prensa que hacía guardia a las afueras de la unidad médica.

Don Eric, lúcido y en pleno uso de sus facultades, comentó que su accidente ocurrió porque no se percató de un escalón en el domicilio de su hija Verónica.

Sobre el estado de salud de Silvia Pinal

La información sobre el estado de salud de la actriz es aún muy reservado, los mismos hijos de la Primera Actriz se han mostrado herméticos ante la situación porque intentan frenar especulaciones sobre una mejoría pero no dan detalles al respecto.

El hijo de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, Luis Enrique, se mostró molesto ante los cuestionamientos de los medios de comunicación ahí presentes, que solo desean saber el estado de salud de su madre, a lo que respondió de manera muy abrupta para tratar de frenar el tema.

“Está muy bien... no voy a contestar más. No está grave, está perfecta, no sabemos todavía (cuando sale del hospital). Lo siento, sé que es su trabajo pero no puedo comentar nada”, respondió sobre la condición médica de su madre.

“No tengo por qué comentar nada, sin comentarios y dejen de preguntarme”, concluyó.

Fue en la transmisión del programa matutino "Venga la alegría" que se dio a conocer que Silvia Pinal permanecerá en el hospital hasta que su salud mejore y es que también se le detectó una infección en las vías urinarias, por lo que el personal médico ha recomendado mantenerla estable para no generar más daños en su organismo.

Silvia Pinal es hospitalizada

Fue el pasado 27 de junio que se conoció que la presentadora del programa "Mujer, Casos de la vida real" fue ingresada a una unidad médica para su pronta atención.



En un principio los hijos de la actriz dijeron que su mamá fue sometida a exámenes de rutina y que saldría al siguiente día. Sin embargo, la salud de la sonorense no ha mejorado, por lo que aún permanece en la clínica de salud.

Fue Álex Kaffie quien anunció que la actriz de la película "Viridiana" tuvo que ser trasladada al hospital debido a que sufrió una descompensación por el consumo de sus medicamentos diarios.

“Se han manejado diversas versiones respecto a su internamiento. Su hija mayor Sylvia Pasquel compartió que son exámenes solamente de rutina pero su asistente, es decir, la asistente de la primera actriz, mencionó que fue una descompensación por medicamentos”, dijo Kaffie durante su participación en el programa "Sale el Sol".

El periodista informó que, hasta el momento, la también productora de 89 años de edad se encuentra bajo la supervisión de los médicos. Advirtió que se espera que Silvia Pinal muestre mejoría y sea dada de alta para que pueda regresar a su gran casa.