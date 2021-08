Silvia Pinal regresará a los escenarios teatrales en 2022

Luego de que la primera actriz fuera hospitalizada en junio pasado por un desequilibrio con los medicamentos que estaba tomando, según informó su hija Alejandra Guzmán, ahora se revela el primer trabajo con el que volverá al mundo del espectáculo.

Al ser cuestionada sobre sus proyectos laborales, María confesó: “Voy a estar con la señora Silvia Pinal, vamos a hacer ‘Caperucita Roja’ con el productor Iván Cochegrus, parece que vamos a estar en febrero del 2022”.

No obstante, la hija de Irma Lozano y José Alonso aseguró que en este momento no ha podido reunirse con doña Silvia para iniciar los ensayos. “Yo me imagino que vamos a empezar más adelante, como en noviembre, diciembre, o a lo mejor esperamos a que termine el año y arrancamos en enero, pero ya estamos ahí… ¡qué nervios!”.

Por último, María Rebecca salió en defensa de la matriarca de la Dinastía Pinal asegurando que pese a las complicaciones de salud que ha tenido, ella se encuentra apta para volver a los escenarios.

La señora es la que tiene que decidir

“Yo creo que la señora es la que tiene que decidir si es momento para trabajar o no, ella es, siento yo, si yo fuera la productora y quisiera tener a la señora Pinal en un proyecto se lo ofrecería y que ella decidiera, la señora ha demostrado toda la vida que es una mujer fuerte, que es una mujer profesional y yo creo que si son de esas divas, de esas actrices que van a estar en escena hasta que Dios se lo permita, el teatro siempre es sanador, lo sé por experiencia, lo he visto con compañeros, el teatro te sana, el aplauso del público de verdad te llena de energía y creo que también es un buen momento para poder ir como público”, finalizó.