“Te trataba como si fueras una rata”: Silvia Pinal habla de María Félix y Jorge Negrete

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Pinal considerada como una de las pocas actrices de la "Época de Oro del Cine Mexicano” que aun vive y puede platicar sus experiencias con las estrellas de aquel entonces, quienes dejaron huella en el mundo del espectáculo.

En una entrevista que le realizó el periodista Joaquín López Dóriga, la legendaria actriz recordó el día en que conoció a María Félix, quien es considerada una de las mujeres más bellas de todos los tiempos y que justamente se destacó por ello, además por su talento como actriz.

La intérprete, de 89 años de edad, destacó que conoció a “La Doña” porque era muy amiga de su hijo, Enrique Álvarez Félix, mismo que la orilló a que conociera a su madre en una ocasión que lo visitó en su casa, pero no trataba bien a las personas.

Me hice muy amiga de Enrique, de su hijo, y Enrique a mí me quiso mucho, y Enrique me empujaba. Un día me llevó (a su casa) y me empujó con su mamá, y yo me quise morir cuando vi el mujerón parado enfrente de mí: ‘¿Qué quiere usted?’ (voz gruesa), así te hablaba. Vamos, te trataba como si fueras una rata”, recordó.

A pesar de la actitud de “María Bonita”, la madre de Alejandra Guzmán indicó que la belleza de la actriz la impresionó bastante y no le importaba que fuera así, ya que su personalidad le fascinaba, describiéndola como “una mujer fuera de este mundo”.

“Yo fascinada con ella. ¡Que maravilla de mujer! ¡Que guapa, que…! Era cosa de otro planeta”, agregó.



SILVIA PINAL Y SU MALA EXPERIENCIA CON JORGE NEGRETE

A diferencia de María Félix, la primera actriz, Silvia Pinal, confesó que con quien no pudo entablar ni siquiera una conversación es con quien habría sido el esposo de “La Doña”, Jorge Negrete, quien fue uno de los actores más famosos e importantes del cine mexicano de la década de 1950 y uno de los esposos de María Félix.

“Con Jorge Negrete no, no hice nada. Era déspota, era grosero, era desgraciado. Yo no lo quise, nada, nada, nada. Era muy déspota, se creía, bueno… era… y se creía más de lo que era, insoportable. Y cuando se casó con ‘La Doña’, bueno… imagínate a ‘La Doña’ y él… no, no, eran los reyes del universo”, afirmó.

La actriz aceptó que la boda de ambos actores fue única e inolvidable, ya que ambas personalidades eran muy guapos, especialmente su compatriota, María Félix, a quien catalogó como grosera y majadera, pero su belleza era hipnotizante y compensaba su altanería.