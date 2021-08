Sylvia Pasquel niega que Alejandra Guzmán esté involucrada en problema legal de su exjefe de seguridad

Ciudad de México.- Sylvia Pasquel se pronunció sobre diversos temas polémicos que enfrenta su familia durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México.

La actriz optó por alabar a Aracely Arámbula, quien ha demostrado su apoyo y cariño a Michelle Salas, primogénita de Luis Miguel. “Es una linda Aracely, la quiero mucho, le mando saludos, ahorita la voy a ver, allá está en Acapulco en bikinazo, nos chateamos, nos mandamos fotitos, saluditos, besitos, porque no tengo por qué estar peleada yo con nadie, aunque ustedes me quieran hacer pelear”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Por otra parte, y evitando el tema de su sobrina Frida Sofía, La Pasquel aseguró que Alejandra Guzmán es totalmente ajena a la detención del exjefe de seguridad de la rockera, quien al momento de su arresto portaba drogas, una pistola y autopartes robadas.

“No creo que eso le afecte a ella porque no son sus guaruras, son de la empresa que trabaja con ella, y eso no tiene por qué ni afectarla ni involucrarla, se dijo claramente, en la nota que yo vi que decía que eran de una empresa, no hay por qué buscarle ni darle vueltas, ni andar encandilando a nadie”, explicó.

Finalmente, Sylvia minimizó el problema que existe con las regalías que reclama el productor y escritor Jorge Lozano por la transmisión del programa “Mujer, Casos de la Vida Real”, y que deja en duda que Doña Silvia Pinal haya sido la productora.

“Una cosa es que sea la productora y otra cosa es que sea la dueña de los derechos del formato, el formato es de mi mamá, pero de los libretos, de la idea original, ahora lo que yo sé, cuando un escritor entra a trabajar a Televisa y da sus libretos, creo que los libretos pasan a formar parte del acervo de la empresa”, remató.