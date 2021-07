Frida Sofía y Alejandra Guzmán: reconciliación tendría precio millonario

Ciudad de México.- Frida Sofía y Alejandra Guzmán siguen sin tener comunicación luego de que el pasado mes de abril la hija de la cantante acusara a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado indebidamente cuando era niña.

Sin embargo, una fuente cercana a la familia Guzmán Pinal reveló a una publicación que existe una posibilidad de que la joven influencer de su brazo a torcer y lime asperezas con su famosa madre.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

A pesar de que Don Enrique interpuso una demanda contra Frida por las declaraciones que hizo en su contra y que semanas después la hija de Alejandra respondiera con una denuncia penal en contra de él y de su mamá por los delitos de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores, ha trascendido que La Guzmán está buscando desesperadamente a su hija para arreglar su situación.

La tiene bloqueada en todas sus redes

Es que hace poco, Frida dio unas declaraciones a un medio de Miami sobre lo que ha vivido con su mamá y a Ale le pegaron muy fuerte, tanto, que lloró mucho y buscó todas las entrevistas que su hija ha dado, y al parecer reflexionó. Como Frida la tiene bloqueada de todas sus redes, Ale ha tratado de mandarle mensajes por medio de amigos y familiares para hacerle saber que quiere hablar con ella. Quiere que ambas reconozcan que la han regado, que se perdonen y empiecen de cero

Contó la persona cercana a los Guzmán.

Al respecto de la reacción de Frida ante los deseos de su madre, la fuente contó: “Se enteró de que su mamá la busca y le mandó a decir que si quiere arreglar las cosas, el acercamiento sólo se dará si su abuelo cumple con unas condiciones. Le está pidiendo una compensación de 300 mil dólares (6 millones de pesos) por reparación de daños, un pago mensual de 6 mil dólares (120 mil pesos), aunque no sé por cuántos meses, pero si por ella fuera, sería vitalicio; además de un departamento en una exclusiva zona de Miami, y una camioneta de un modelo más reciente que la que tiene”.

Finalmente, la persona aseguró que, aunque Frida tiene todas estas exigencias, no invalidará todo lo que dijo contra Enrique Guzmán.

“Dice que no seguiría con la denuncia […] Todo esto sería sólo para que se dé un acercamiento entre ellas, pero no ofrecerá una disculpa pública y aseguró que ella no se va a retractar de lo que dijo, pues insiste en que sí sufrió abuso por parte de su abuelo, por eso quiere que él pague”.