Bárbara Mori habla sobre su experiencia con el Covid-19

MÉXICO.- Anahí, Maribel Guardia, Yuri, Pedro Sola, Paty Navidad y Andrea Legarreta son algunos de los famosos que se contagiaron de Covid-19 en esta cuarentena. En una entrevista para el programa Hoy Bárbara Mori manifestó que está preocupada por aquellos que no creen en el virus y compartió detalles sobre cómo sobrellevó la enfermedad.

Mori fue entrevistada durante la premier de la cinta Todo lo invisible de la cual es protagonista y coproductora "A mí me dio Civid y me fue bien gracias a Dios, no necesité oxigeno. Entonces yo creo que eso de que no existe... pues yo te puedo decir que a mí me dio", dijo la actriz para los reporteros del programa.

Asegura que aunque se sintió muy mal durante el tiempo que padeció la enfermedad, pudo superar el virus sin mayores complicaciones.

"Pero pues me cuidé, me apapaché y traté de salir adelante, me tardé dos, tres semanas. Me dio está desorientación muchísimo, donde sentía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente estaba en otra parte y tuve que ser muy amorosa y paciente conmigo misma para esperar a regresar a sentirme bien y gracias a dios estoy muy bien", afirmó.

Los conductores del programa aplaudieron el valor de Mori para instar al público a cuidarse del virus y opinaron que lo más probable es que la práctica de usar cubrebocas y mantener la sana distancia se quede como parte de nuestras costumbres, aun después de que pase la pandemia.

La violencia que vivió

La actriz denunció hace poco que vivió violencia familiar y en la entrevista fue cuestionada al respecto, por lo cual hizo un llamado a las mujeres que están pasando por la misma situación a que no se queden calladas y denuncien cualquier tipo de violencia de la que sean víctimas. "Que levantar la voz, hacer valer nuestra voz, es muy necesario porque si nosotros no hacemos valer nuestra voz en cualquier cosa que estamos viviendo, cualquier experiencia, una experiencia violenta, alguien que nos faltó el respeto, lo que sea; esas personas continúan con el mismo comportamiento. Yo recomiendo que levantemos la voz, que nos unamos", dijo la actriz.

Respecto a su experiencia, fue en una entrevista para Hoy cuando compartió que su carrera de actriz fue producto de mucho esfuerzo e incertidumbre luego de que buscara por distintos medios salir de la casa de sus padres quienes mantenían con ella una relación de abuso físico.

"A los catorce años empecé a trabajar como mesera para poder ahorrar y escapar de la violencia que vivía en mi casa, pero con lo que ganaba no me alcazaba para ahorrar. Fue bailarina, bartender, secretaria en una agencia de modelo [...]. Al crecer rodeada de golpes y abusos psicológicos se creó en mí la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada como para haber merecido el amor de mis padres", aseguró, para después añadir que fue su papel como Rubí en la telenovela del mismo nombre lo que catapultó su carrera y la ayudó a superar sus traumas.