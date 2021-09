"Ninguno fue realmente mi amigo": Pedro Sola comparte triste historia de su infancia

MÉXICO.- A través de su cuenta de Twitter Pedro Sola compatió una anécdota que vivió en el extranjero y que le hizo recordar una parte muy triste de su infancia. Por medio de un hilo de cuatro tweets, el conductor conmovió a los usuarios de la red social con una reflexión con la que muchos se sintieron identificados.

El célebre conductor se ha ganado la simpatía de audiencia a lo largo de sus años como anfitrión frecuente de Ventaneando, uno de los programas matutinos favoritos de la aundiencia mexicana. Gracias a su peculiar personalidad ha protagonizado momentos muy cómicos de la televisión y ha sido víctima de más de un meme. Y es que, aunque el conductor se muestra muy extrovertido en la pantalla, hace unas horas dejó claro que no siempre tuvo la habilidad para conectar con la gente a su alrededor.

“En el museo de Arte Moderno de Houston vi una imagen que me perturbó, una foto híper amplificada de un grupo de niños de primaria y sobre ella escrito a mano, la descripción de cada uno de ellos”, escribió el condcutor de Ventaneando.

"Me impactó tanto que a la mañana siguiente… desperté con una extraña sensación y entre sueños estuve recordando a cada uno de mis compañeros de primaria y secundaria cada uno con una característica propia, el que me caía bien, el que no tanto, el que me buleaba, el estudioso, el calladito y me di cuenta que ninguno fue realmente mi amigo, que a ninguno de ellos eché de menos jamás", añadió.

Finalmente añadió que no fue hasta la preparatoria cuando empezó a sentirse relamente conectado con las personas a su alrededor. También añadió que en esa etapa hizo amigos con los que mantiene el contacto hasta el día de hoy.

La conexión con sus fans

De inmediato sus seguidores dijeron sentirse identificados con ese sentimiento y le expresaron sus palabras de ánimo y admiración. "Me pasa lo mismo, veo hacia atrás y ninguno fue mi amigo", "Sí, así pasa, realmente todo se va quedando en el olvido hasta que te das cuenta que fueron parte de tu vida", "En ocasiones suele pasar que vengan cosas así como lo pláticas y sí es extraño, no te preocupes, a todos nos pasa. Bendiciones" son algunas de las respuesta de sus seguidores.

Ya anteriormente, el conductor acudió a Twitter para hablar con total honestidad de sus sentimientos. Fue hace unos días que escribió sobre cómo admira a las nuevas generaciones que cada vez son más abiertas a hablar sin prejuicios de su orientación sexual y es que el actor luchó contra el odio debido a su homosexualidad a lo largo de su carrera y aún ahora sigue recibiendo comentarios negativos en sus redes sociales.

Llama la atención que cada día hay mas adolescentes hombres gay que sin prejuicio se muestran tal cual son. Me alegra la apertura y ojalá los padres entiendan que es algo con lo que nacieron y no lo deben reprimir. — Pedro Sola (@pedrosola) September 15, 2021

En mayo y como forma de celebrar el mes del orgullo gay, que en ese entonces era inminente, Sola ofreció una entrevista para la revista Quién de la cual protagonizó la portada. "Yo no me hice homosexual, así nací (...) La gente sabe simplemente cuando me ven: me siento frente a la cámara, hablo como hablo, soy como soy. Siempre he sido amanerado o afeminado pero me vale... yo soy así. El que me quiere, me quiere así y, afortunadamente, mucha gente me quiere", comentó el conductor en esa ocasión y sigue sosteniendo esta postura desde su cuenta de Twitter.