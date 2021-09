Pati Chapoy acusa a conductor de Televisa que niega realizarse prueba de Covid-19

MÉXICO.- Pati Chapoy destaca entre varias por celebridades por siempre tener información al instante y sacar a la luz algunas verdades, y esta no fue la excepción, pues la conductora confesó que uno de los colaboradores de Ventaneando se niega a realizarse una prueba de Covid-19.

La periodista explicó el pasado 17 de septiembre que un compañero tuvo que ausentarse del programa por presentar ciertos malestares estomacales en los últimos días, por lo que algunos sospecharon que podría haberse contagiado del virus.

Se trata de Daniel Bisogno, a quien Chapoy le pidió someterse a una prueba PCR para descartar una posible ola de contagios, sin embargo el conductor se negó a realizarse una, es por ello que tuvo que ausentarse de Ventaneando.

Pati Chapoy comentó durante el programa de Televisa que el dolor estomacal es uno de los síntomas que pueden presentarse al contagiarse de coronavirus, aunque también podría deberse a que “El Muñeco” consumió bastantes dulces y antojitos mexicanos debido a las fechas.

A pesar de esto, sus compañeros coincidieron que era mejor estar alerta a cualquier posibilidad de que alguno de ellos pueda contraer el virus, por lo que creen necesario que Bisogno se realice una prueba. Incluso Mónica Castañeda, quien estuvo presente en Ventaneando, le recomendó a Chapoy que “le jalara las orejas” al presentador.

Sobre este comentario, la periodista de 72 años expresó molesta que no era su mamá para obligarlo a realizar algo que no quiere hacer. “No soy su mamá, con la pena pero no soy su mamá, eso ya no es asunto mío”, comentó.