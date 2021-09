Pati Chapoy Vs Inés Gómez Mont: El día que la llamó "tontita"

CIUDAD DE MÉXICO.-Pati Chapoy e Inés Gómez Mont fueron compañeras de trabajo por muchos años en Ventaneando, pero luego ella se fue del programa.

Fue por motivos de salud durante su primer embarazo, que la conductora decidió poner una pausa a su trabajo en el famosos programa y pidió la renuncia.

Pero luego de eso, la relación entre ambas se vio afectada por una discusión en Twitter y por otros malos entendidos.

En el año 2009 Maxine Woodside tuvo la primicia del embarazo de la conductora, por lo que horas más tarde, Inés lo confirmó en Ventaneando, pero como en el programa de Azteca no tuvieron la exclusiva, se dijo que Pati Chapoy se molestó mucho.

Inés Gómez Mont posa en Instagram.

El otro hecho fue agosto de 2012, cuando Inés Gómez Mont hizo su boda. Se dice que los reporteros de Ventaneando sufrieron malos tratos en el evento.

Pati Chapoy denunció violencia en la boda

Pati Chapoy en Twitter denunció violencia contra los reporteros, pero una de las invitadas que era Galilea Montijo la desmintió, e Inés se subió a la discusión.

Finalmente, la periodista de Azteca se quejó de que algunos tuiteros se alegraron de que no los dejaron pasar, y aprovechó para decirle a Inés que "se sumó a una pelea que no le corresponde", no sin antes decirle "jovencita muy tonta".

Inés ahora es buscada por lavado.

Luego del caso, Inés parece haber aclarado las cosas con Pati hasta el grado que la llamó su mentora.

"Nos quedamos con una buena relación, ella siempre supo que de mí nunca ha escuchado un comentario negativo, siempre que me he referido a ellos es con respeto y con Pati con mucha gratitud, siempre le doy su título de mi maestra, mi mentora, porque ella fue quien me formó", dijo a la revista Hola.