Paty Navidad sí cumplió los protocolos contra el Covid en “MasterChef Celebrity”, asegura ejecutiva de TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- Sandra Smester, Directora General de Contenidos y Distribución de TV Azteca, aseguró que Paty Navidad sí cumplió con los protocolos de salud establecidos contra el Covid.

En una entrevista que la ejecutiva habría otorgado el pasado martes a un medio de comunicación, aseguró que es mentira que Navidad no cumplió con los protocolos de protección y salud, tanto de la empresa como del reality en el que participa.

Eso es mentira (que no haya respetado los protocolos de salud). Entró alguien, tomó una foto en lo que estaba ella grabando, pero te puedo decir que estaba con todos los protocolos, no es que se infectaron porque no tomaron protocolos, Paty durante todo el tiempo que grabó, siguió los protocolos, hacía su test todos los días, y tomó todas las precauciones que se debieron tomar”, aclaró.

Smester agregó que desde hace varios años conoce a la actriz y aunque tiene sus reservas sobre el tema del Covid y la vacuna, Paty jamás desacató las reglas de la empresa y siempre se cuidó como sus demás compañeros.



Paty Navidad aseguró que jamás ha dicho que el Covid-19 no existe

Tras su primera aparición en televisión después de haber sufrido de Covid-19, Paty Navidad aclaró que nunca ha dicho que el coronavirus no existe ni ha exhortado a las personas para que no se vacune.

“Nunca, nunca, nunca, he dicho que el coronavirus no exista. Al contrario, he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida. Virus han existido toda la vida. Virus, bacterias parásitos, etcétera. Es más, tenemos que convivir con ellos porque el sistema inmunológico te fortalece también con ello. Nunca he dicho que no exista”, dijo.

La estrella de televisión rompió en llanto durante una entrevista en el programa “Al Extremo”, al hablar del “linchamiento” que ha sufrido en las redes sociales.

“Tengo muchos defectos, lo lamento. No soy perfecta, pero no soy mala persona. Sí soy responsable de lo que digo, de lo que hablo, de lo que pienso, pero por mí, no puedo ser responsable de los demás. Creo que el linchamiento que han hecho, habla nada más de la situación que hemos estado viviendo como sociedad”, expresó.

La actriz sinaloense aconsejó a quienes las critican a darse crear conciencia para que se den cuenta de que hace falta trabajar en su interior y crear de sí mismo una mejor versión de ser humano.