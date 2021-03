Alberto Ciurana siempre creyó en mí: Sandra Smester

Este jueves, a las 9 de la mañana, Azteca realizará una misa en memoria de Alberto Ciurana, Director de Contenido y Distribución de la televisora del Ajusco desde finales de 2017, y quien desafortunadamente falleció el martes por Covid-19. El luto se extenderá durante tres días en la televisora, sin embargo, para quienes trabajaron con él y fueron sus amigos, esta partida dejará una huella permanente, como en el caso de Sandra Smester, directora del canal Azteca Uno.

"Él y yo nos conocíamos desde nuestros pasados en Televisa y Univisión, teníamos una relación cordial, amena, muy respetuosa porque los dos éramos de programación, cada uno de los diferentes canales -él de Televisa y yo de Univisión-, luego Beto pasa a ser el presidente de programación en Univisión y yo empiezo a trabajar con él directamente, y allí comienza la relación", dijo Smester.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Cuando en 2017 Ciurana fue llamado para sumarse a las filas de Azteca, el directivo viajó a México con un equipo de trabajo en el que se encontraban algunos productores y Sandra. "Me invitó a ser parte de TV Azteca dándome la dirección de Azteca Uno, que en ese momento aún era Azteca 13, e hicimos una estrategia. Yo siempre creí en él, creo en él, en su pasión y todo, y él creía en mí, que es lo más importante, en ese momento él me dijo: te necesito a mi lado, necesito tu experiencia, necesito tu pasión para que me ayudes a venir a TV Azteca, trabajar en este proyecto que nos ha dado Benjamín Salinas, y así es como yo me vine a México", recordó.

La muerte de Alberto, a quien Sandra no sólo llama un apasionado de la televisión sino un genio y un líder en la industria, sorprendió a todos los que trabajaron con él o que lo conocieron. Desafortunadamente, el Covid impidió que se realizara algún funeral público. "Beto está con su familia, está donde tiene que estar, al lado de su mamá, de sus hermanos, por el Covid y por todo esto no podemos hacer otro tipo de ceremonia, pero nosotros en Azteca traemos el protocolo de tres días de duelo porque así lo sentimos, y este jueves estaremos celebrando una misa a las nueve de la mañana para rendirle homenaje a este gran hombre".

Agregó que ambos mantenían una constante comunicación, pero lamentablemente cuando fue hospitalizado perdieron contacto. "Beto y yo hablábamos diario, muchas veces al día, pero cuando ya se le puso muy mal y se le tuvo que ingresar al hospital le quitaron el teléfono y ya no pude hablar con él, en la última plática que tuvimos -porque no podía hablar muy bien por el Covid- me dijo 'no te preocupes, no te asustes, no me vayas a regañar pero ya me llevan al hospital', entonces básicamente esas fueron sus últimas palabras conmigo, fue muy duro y eso pasa con el Covid, que no te puedes despedir de tus seres queridos, ni él de su familia, de su mamá".

Pese al dolor por su partida y el hueco que deja en este puesto, la empresa seguirá adelante con las cosas que se tenían proyectadas desde hace muchos meses. Lo único que haría falta es definir quién ocuparía el puesto de Jefe de Contenido y Distribución. "No hay incertidumbre tras su partida porque se programa con 18 meses de anticipación.

Existe una estrategia que se viene formando desde el momento en el que yo piso México y Azteca, es una estrategia que se ha trabajado de la mano con Benjamín Salinas, no es que Ciurana hacía todo, él mismo decía que no era jefe sino el formador de equipo".

Este año, la empresa seguirá con proyectos como La Voz, que acaba de empezar su versión Kids, Survivor, Exatlón y Masterchef, entre otros.