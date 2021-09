Andrea Legarreta sorprende a fans tras hablar de su última voluntad

Ciudad de México.- Andrea Legarreta se convirtió en el centro de los comentarios en redes sociales luego de que sus seguidores recordaran que la conductora habló de última voluntad.

La presentadora del matutino Hoy se puso reflexiva al recordar el fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, y reveló que ya le comunicó a su familia lo que desea que se haga cuando llegue el momento de su muerte.

No me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como yo no voy a decidirlo, les digo: quiero que vayan de blanco”