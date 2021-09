Bárbara Mori se postula para interpretar a María Félix en bioserie

Ciudad de México.- La actriz uruguaya naturalizada mexicana Bárbara Mori se dijo interesada en protagonizar el proyecto que lleve a la pantalla chica la vida personal y profesional de María Félix.

A pesar de que en algunas ocasiones se ha mencionado que Bárbara es una de las actrices consideradas para este proyecto, la artista confesó que por ahora nadie se ha acercado para hacerle una oferta, aunque dejó la puerta abierta para esta posibilidad.

No ha habido ningún acercamiento, para mí sería un honor hacer un personaje tan icónico y tan fuerte, y tan entrón, ¡me encantaría!, sería un reto enorme, pero pues no, no ha habido ningún acercamiento para nada”