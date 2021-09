¡Sí le gustó! El día que María Félix confesó haber comido carne humana

MÉXICO.- María Félix es y siempre será una de las celebridades mexicanas más reconocidas de todos los tiempos, y es que su gran actuación, su fuerte actitud, su carácter y su increíble belleza la convirtieron en el máximo ícono del cine nacional.

Desde su muerte, varios datos curiosos se han dado a conocer, tal es el más reciente video que comenzó a circular en TikTok para luego conseguir el clip original donde la actriz sonorense confiesa haber comido carne humana alguna vez en su vida.

Este misterioso suceso dio lugar en una ciudad de Marruecos mientras se encontraba con su hijo Enrique y grabando “La Corona Negra”: “Yo comí carne humana una vez, pero de verdad. Quique y yo comimos carne humana en un lugar en el Marruecos español (…) la ciudad Santa”, dice al principio del video.

Mientras sigue contando su historia, María Félix reveló que un moro fue quien los invitó a comer, ellos aceptaron y hasta después de cenar fue que descubrieron que habían consumido carne humana. Lo más fuerte de la confesión es que La Doña admitió que le gusto por su sabor particular.

A mí me gustó. Una cosa como dulzona, una carne extraña y pregunté y así me dijeron: ‘Es carne humana’… ¡Antropófaga yo! Pero no voluntariamente (…) A dirigir la carne humana, pero yo no lo sabía, si lo hubiera sabido ¿tú crees que yo me voy a meter a comer esas porquerías? No”, expresó la actriz.