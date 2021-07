Bárbara Mori comparte foto "más enamorada que nunca"

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz uruguaya, Bárbara Mori, que se ha caracterizado por su “discreción” con la que ha manejado su vida personal, impactó en redes sociales al compartir una fotografía al lado de su pareja.



Por medio de su cuenta personal de Instagram, la protagonista de “Rubí”, compartió una imagen en la que posa con el productor Fernando Rovzar, encargado de proyectos como “Control Z” y “Monarca” para Netflix, con quien inició una relación amorosa en 2018, y dejó un tierno mensaje al lado de ella.



No hay día que no me sienta agradecida por ti, por tu existencia en mi vida. ¡Gracias por tanto!”, escribió Mori en la publicación.