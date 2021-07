Aislinn Derbez confiesa qué rasgo heredó de Victoria Ruffo a pesar de no ser su hija

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz y modelo mexicana, Aislinn Derbez, quien es hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel, parece tener una buena relación con la madre de su medio hermano José Eugenio, la también actriz Victoria Ruffo.



Recientemente, la cuenta de Instagram “Inventadas. Inventadas”, publicó un video en el que Gustavo Adolfo Infante entrevistaba a Victoria Ruffo, quien es conocida como la “reina de las telenovelas”.

En el fragmento de la conversación, Infante cuestionó a la actriz sobre si aceptaría un trabajo en el que no sea ella la protagonista, a lo que la actriz respondió que “no” en varias ocasiones e incluso ella aseguró que “siempre estelarizaría” las telenovelas en las que participa, pues “no accedería a realizar un rol secundario”, aseguró Ruffo.



La respuesta de Aislinn Derbez



El video, que cuenta con más de 228 mil reproducciones, tiene también casi 2 mil comentarios, en el que distintos internautas aseguran que la respuesta no fue “bien acertada” por parte de Ruffo e incluso la comparan con Lucía Méndez. Sin embargo, uno de los comentarios que más se destacó fue el de Aislinn Derbez, pues también dejó una breve, pero polémica respuesta:



“No es mi madre y aún así me lo heredó”, escribió Aislinn.



Pero, y por razones desconocidas, el comentario de la ex de Mauricio Ochmann ya no se encuentra disponible; Sin embargo, mientras lo estuvo, se llenó de comentarios y obtuvo casi 3 mil me gusta en menos de 24 horas, pues en él dejó en claro que ella tampoco aceptaría un rol que no fuera el protagónico dentro de alguna producción.



Si bien, Aislinn y Victoria Ruffo no tienen ninguna relación, la actriz de 35 años ha comentado con su medio hermano, José Eduardo, que tiene algunos recuerdos de la “reina de las telenovelas” en su infancia, sobre todo en las grandes fiestas de cumpleaños que la actriz organizaba para su hijo.