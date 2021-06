Victoria Ruffo defendió a Eugenio Derbez en pelea con su hijo

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor mexicano, José Eduardo Derbez, habló sobre su relación con sus padres y las discusiones que ha tenido con ellos, sorprendiendo a la conductora cuando contó la ocasión en que su madre, Victoria Ruffo, lo mandó a disculparse con su padre, Eugenio Derbez, debido a un problema.



José Eduardo relató que en la primera temporada del show “De Viaje con los Derbez”, tuvo una fuerte pelea con su papá, misma que no incluyeron en el programa. El joven expresó que todo comenzó por una actividad que les tenía planeada la producción, en donde participarían el comediante, sus hijos, Vadhir y él, pero no Mauricio Ochmann.

A esto, el hijo de José Eduardo Derbez reveló que su padre lo mandó a invitar a su excuñado, pues iba a ser “el único hombre que no haría nada”, a lo que el joven le dijo que no, porque era una actividad padre e hijos, por lo que la debían disfrutar como tal.



Una pelea que involucró a Mauricio Ochmann



Luego de esto, José Eduardo confesó que fue a invitar a Ochmann pero le dejó en claro que sólo lo hacía porque su papá se lo había ordenado, no porque estuviera invitado, a lo que el exesposo de Aislinn Derbez expresó que prefería quedarse.



José Eduardo relata que después de esto, él se fue a cenar y Mauricio a dormir, pero en ese momento le mandó un mensaje a Eugenio reclamándole por el comentario de su hijo, a lo que su papá le reclamó y le dijo que “cómo se le ocurría”, contó.



Yo estaba sensible, extrañaba mi casa, estaba cansado y nunca exploto. Pero me solté y le dije a mi papá cosas tan fuertes, imagínate, todo el restaurante empezó a voltear y Vadhir empezó a decirme: ´¡Ya!´.”, relató el joven.



Victoria Ruffo lo mandó a disculparse con su padre



Posteriormente, José Eduardo confesó que salió y le llamó a su mamá para contarle su enojo y lo que había sucedido, a lo que la actriz le respondió:



“Pues me vale, es tu papá, te regresas y le pides disculpas. No tenías que haberle hablado así. Te entiendo, la razón la tienes tú, pero no le hables así”, le dijo Victoria Ruffo a su hijo, a lo que el actor confesó que gracias a eso logró calmarse y regresar al restaurante a pedirle disculpas a su padre.



Luego de esto, José Eduardo recordó que le envió un mensaje a su padre aclarándole su punta de vista y la razón de su enojo, asegurando que Mauricio le caía muy bien pero que la actividad era para padres e hijos solamente, concluyó.