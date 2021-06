José Eduardo Derbez confiesa haber sufrido bullying por la fama de sus padres

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente, José Eduardo Derbez, hijo de los reconocidos actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, reveló los problemas que tuvo en su infancia al tener padres famosos, pues confesó que fue víctima de bullying debido a ello.



En el programa “Miembros al Aire”, el actor mexicano habló sobre la realidad de crecer en el ojo público, rodeado de personas que conocían la fama de sus padres.

Este rollo de ir a la escuela, no te interesa este medio, no sabes ni de qué se trata, y de repente ´chavos´ más grandes que ya tienen esa malicia que te estén chin*****, pues sí. La crueldad de los niños es muy cu****”, expresó el actor.

José Eduardo habla del acoso escolar



José Eduardo confesó que el acoso no fue más allá de lo verbal, pero debido a ello, si llegó a marcarlo, aseguró, pues incluso llegó a cuestionar a sus padres sobre el porqué lo molestaban con comentarios ofensivos hacia su mamá, o hacían parodias de los personajes de sus padres.



“Como a los siete u ocho años comencé a entender el trabajo de mi mamá, pero porque mi mamá y yo siempre tuvimos una relación muy abierta de decirnos las cosas, neta, de no ocultarnos nada. Ella hablaba conmigo muy claro”, señaló el hijo de Victoria Ruffo.



El actor también señaló que luego del acoso escolar, sufrió los constantes ataques a su privacidad por parte de la prensa, específicamente cuando comenzaba a salir de fiestas, comentó.



“De repente la prensa me empezó a atacar a mí sobre la fumada, o si me iba de pinta y me echaba un tequila, y eso no lo entendía porque como adolescente te empieza a frustrar este rollo de ´quiero ser como mis amigos y nadie les está tomando fotos o nadie los está criticando, pero creces con eso”, añadió José Eduardo sobre su juventud.



José Eduardo Derbez asegura que su mayor fortaleza es su mamá



En una entrevista con su hermana, Aislinn Derbez, el actor habló sobre el amor que siente hacia su madre y la importancia que ella ha tenido en su vida, asegurando que es una de sus más grandes fortalezas.



El hijo de Victoria Ruffo confesó que ya no pasa tanto tiempo con su madre, pero que, en los momentos más complicados, siempre sabe que puede contar con su apoyo, señaló.



“Una de mis grandes fortalezas que tengo, es mi mamá. Yo creo que sin ella mi mundo se vendría abajo”, aseguró José Eduardo.