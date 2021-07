Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran su noveno aniversario de casados

CIUDAD DE MÉXICO. – A pesar de los rumores que indicaban una posible “separación”, el comediante y productor, Eugenio Derbez, compartió la feliz noticia de que estaba de celebración, pues se encuentra festejando su noveno aniversario de bodas con su esposa, la cantante, compositora y bailarina mexicana, Alessandra Rosaldo.



La primera en compartir su alegría por el festejo fue Rosaldo, quien, por medio de su cuenta personal de Instagram compartió una fotografía con su esposo, en la que escribió un tierno mensaje para Derbez.

Contigo siempre. Con nuestras crisis, nuestras fallas, nuestros triunfos, nuestros buenos y no tan buenos momentos, nuestros desafíos, nuestras lecciones, nuestras bendiciones, nuestros tesoros, nuestras historias, nuestras memorias, nuestro camino, nuestra familia, nuestra vida juntos… Contigo siempre”, expresó la cantante.



La publicación, que al momento cuenta con más de 113 mil “me gusta” tiene una gran cantidad de comentarios por parte de celebridades y seguidores de Rosaldo, entre los que se destacan aquellos de su hijastra, Aislinn Derbez, Luis Sandoval, Sandra Echeverría, Daniela Magun, entre otros, todos expresando su alegría y felicitaciones a la pareja.



El mensaje de Eugenio Derbez



Luego de la publicación de Rosaldo, el productor mexicano no se quedó atrás y respondió al mensaje con un corto video hecho con fotos de la pareja, además compartió un emotivo mensaje, al estilo Derbez, sobre su relación y su gratitud hacia su esposa.



“9 años después… compruebo que más vale sapo divertido que príncipe aburrido. Gracias @alexrosaldo por aguantarme siendo más sapo que príncipe. / It just goes to show that 9 years later an adventurous and funny toad is better than a boring prince. Thank you @alexrosaldo for putting up with me being more of a toad than a prince”, compartió Eugenio.

El video, que cuenta con casi 100 mil “me gusta”, tiene cientos de comentarios en donde los fans del productor felicitan a la pareja, deseándoles más años juntos y mucho amor.



La historia de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comenzó en 2005 durante las grabaciones de la serie “Vecinos”. Un año más tarde, la pareja inició su noviazgo y seis años después llegaron al altar, convirtiéndose en padres de Aitana en 2014, su única hija en común.