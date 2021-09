Sergio Mayer reaparece en redes sociales después de haber sido hospitalizado

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días se informó que Sergio Mayer tuvo que ser hospitalizado por una infección de oído, fue su representante Vicky López, quien se encargó a decirle a los medios de comunicación que el actor, había perdido el 90% de su oído.

Después de haber pasado días tan difíciles el político reapareció en sus redes sociales donde aprovechó para hablar con sus fanáticos y agradecerles todas las muestras de cariño que le hicieron llegar estos últimos días.

Sergió Mayer apareció frente a la cámara después de hacer un poco de ejercicio y comentó que lo estaba disfrutando mucho sobre todo ahora que enfrentó dicho problemas de salud, además el actor agregó que esta prueba que le tocó vivir le sirvió para acercarse más a algunos amigos con los que hace mucho no hablaba y por supuesto con su hijo a quien por cuestiones de trabajo casi no veía.

Sobre todo este evento me acercó a Dios, me siento positivo, feliz, lleno de energía y de animo, pero sobre todo estoy lleno de agradecimiento, agradecido, lo mío lo de verdad no es nada y eso hay que agradecerlo, por supuesto no me quejo" comentó el actor.