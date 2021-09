Issabela Camil revela detalles del estado de salud de Sergio Mayer

Ciudad de México.- La actriz Issabela Camil ofreció detalles del estado de salud de su esposo Sergio Mayer, luego de informarse que el exdiputado se encontraba hospitalizado por un posible envenenamiento que le afectó el oído.

En entrevista para el programa Sale el Sol, la hermana de Jaime Camil explicó la complicación que tiene a su marido en el nosocomio hasta este momento.

“Se originó en el oído un virus que le dio, eso ya lo había padecido hace 3 años en la campaña, le atacó un virus al oído que casi pierde el oído, seguramente eso ya lo saben. Regresó y ahora atacó todo lo que es el esófago, le encontraron un poquito de úlceras, en fin, se complicó, pero ya está estable, ya está muy bien”, detalló.

Posteriormente, la artista aseguró que el exintegrante de Garibaldi ya está recibiendo atención médica.

Con estos tratamientos ya lleva 3 en la cámara hiperbárica, al parecer son 10, me comentó ayer que empezó a escuchar un poquito, que como que escuchó que le tronaba algo en el oído y recuperó parte del oído, pero no 100 por ciento todavía, está apenas escuchando un poquito, escucha voces, me dijo que muy bajito, pero bueno, al menos se está recuperando”