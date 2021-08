Jaime Camil no descarta regresar a trabajar a México

Ciudad de México.- Jaime Camil manifestó su deseo de volver a trabajar en México, luego de vivir por ocho años en Estados Unidos.

Durante una entrevista, el actor mexicano no descartó su regreso al País, aunque reveló el motivo que le ha impedido hacerlo en la actualidad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Estoy en constante comunicación con productores en México, con diferentes empresas, y hay mucho deseo de hacer algo en México, una serie, una novela, lo que sea, pero el tiempo es el rollo, porque necesitas mínimo 5 meses, y en este momento no los tengo, pero estoy ahorita en platicas de hecho con productores para ver si podemos armar algo”, explicó en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Jaime Camil habla sobre la bioserie de Luis Miguel

Posteriormente, Camil fue cuestionado por la bioserie de Luis Miguel y la participación de Boneta en el proyecto. “Es igualito… ¿es cierto que se hizo la separación del diente?... te voy a ser muy honesto, no he visto la serie, también no tengo ningún interés de verla con toda honestidad, no la he visto, pero sí quiero mucho a Diego Boneta y se me hace un talentazo…”.

De la misma forma, Jaime se mostró incrédulo ante los comentarios de que la serie tiene muchas imprecisiones, sobre todo porque para nadie es un secreto que Luis Miguel dio su autorización para que se pudiera realizar este proyecto. “Corrígeme, que no supuestamente la persona en cuestión tiene una opinión, ¿sí?, ¿no?, según yo Luis Miguel tiene una opinión de los episodios y de los guiones”.

Al respecto de su distanciamiento con “El Sol de México” y los motivos que provocaron esta situación, Jaime únicamente dijo: “No sé la neta, quizás ciclos de vida que se van cerrando…”.

Agradece Jaime Camil las muestras de cariño

Por último, el artista agradeció todas las muestras de cariño y apoyo que recibió tras la muerte de su padre el pasado mes de diciembre, y no tuvo más que buenas palabras para su progenitor.