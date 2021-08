Jaime Camil y la relación con mexicanos en el extranjero

Ciudad de México.- Jaime Camil confesó que como latino no es nada fácil conseguir proyectos o hacerse de un hombre en Hollywood, a pesar de que varios artistas han llegado a Estados Unidos siendo todas unas celebridades en su país.

Durante la charla que sostuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el actor explicó lo complicado que es buscar una oportunidad laboral en la meca del cine.

Todos los que llegamos aquí que tenemos una cierta carrera en México, o en nuestros mercados, los que llegan a Los Ángeles, bueno, tenemos que llegar… empezamos de cero, y tienes que programar tu mente para eso, porque aquí a Hollywood no le importa si tus novelas mexicanas rompieron récords en ratings, inclusive las producciones de Univision, de Telemundo, destrozan a las cadenas norteamericanas, pero como que los ejecutivos americanos no sé, o no quieren ver, o no se enteran, o no sé […] Ya ahorita, de pocos años para acá, le están dado valor a una carrera que tengas importante o de cierta trayectoria en tu mercado, pero antes, les valía tres pepinos

Contó.

Buenas y malas relaciones

Ante las dudas si como mexicanos se apoyaban entre ellos, Jaime dio a conocer que mientras con algunos colegas se lleva excelente, con otros no mantiene buena relación.

“¡Claro!… es que hay un grupito que pues no quiere fomentar la amistad, y lo respetas, si no fomentas la amistad pues todo bien, pero Eugenio (Derbez) es un gran amigo, estamos en constante contacto, tratando de hacer cosas, Omar Chaparro creo que ya se regresó a México, pero ya se regresó a Los Ángeles otra vez, siempre hay comunicación con amigos como Karla Souza, como Kate del Castillo, o sea si hay comunicación, pero como que cada quién está haciendo su rollo de trabajo, pero cuando podemos unir fuerzas, por ejemplo en ‘Jane the Virgin’ yo invité a Kate del Castillo, bueno mi productora me pidió una recomendación para un papel, e inmediatamente pienso en mis compatriotas o en mis amigos, porque si no nos damos la mano entre nosotros nadie, le hablé a Kate del Castillo, estuvo con nosotros, le hablé a Diego Boneta, estuvo con nosotros, Ana de la Reguera estuvo con nosotros”, explicó.

Para finalizar con el tema, Camil subrayó: