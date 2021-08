Eugenio Derbez está pagando la deuda millonaria de Sammy Pérez

CIUDAD DE MÉXICO.- Quien ha demostrado ser un buen amigo de Sammy Pérez fue Eugenio Derbez, ya que ahora estaría solventando la deuda que la familia del comediante tiene con el hospital.

Como se recordará, Sammy falleció hace dos semanas tras varios días de ser intubado por Covid-19, algo que requirió muchos gastos médicos que superaron el millón de pesos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pero ahora, en una entrevista con “De Primera Mano”, el sobrino de Sammy dijo que Eugenio decidió hacerse cargo de esa deuda.

Como tal ahorita los abogados de Eugenio Derbez están encargándose de eso, no nos han informado a ciencia cierta. Al parecer hay una firma que es la persona que lo ingresó que es su ex pareja y esta forma no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos de la deuda”, dijo Daniel Pérez.

“La deuda había aumentado a un millón y medio de pesos, Eugenio estuvo de principio a fin, apoyándonos en todos los sentidos y actualmente preocupado por cómo estamos, qué necesitamos, asesorías y eso es lo que agradecemos más, que Eugenio jamás se deslindó hasta que nos entregaron las cenizas”.

LA POLÉMICA CON LA NOVIA DE SAMMY PÉREZ

Daniel también se pronunció respecto a Zuleika Garza, quien fuera novia de Sammy Pérez al momento de su fallecimiento, y a la que acusaron de desaparecer con acceso a las cuentas bancarias del actor.

“El día que nos entregaron el cuerpo de mi tío, ella mandó a dos personas, no sé si familiares o amigos a que me entregaran unas tarjetas, había dos o tres que sí eran de mi tío y otras de no sé quién eran, de una persona que no conozco", comentó.

"No hemos podido verificar si esas tarjetas tienen saldo, según mi hermana faltan tarjetas de mi tío, ella nunca se presentó con nosotros, ni al entregarnos las cenizas. No tenemos contacto”.

Finalmente confirmó que muy pronto se podría realizar un homenaje en honor a Sammy, ahora que tienen sus cenizas en casa.

“Estamos pensando en un homenaje para él porque tenemos las cenizas en casa y queremos hacer un homenaje. Su hermano, mi tío, falleció el sábado de covid, ya son dos ahorita cositas que tenemos encima”.