Andrea Legarreta volverá a la actuación de la mano de Salma Hayek

MÉXICO.- Andrea Legarreta, una de las conductoras con más tiempo al aire por su trabajo en el programa Hoy, reveló que volverá a la actuación con el proyecto Quiero tu vida, película al mando de Salma Hayek.

Shanik Berman fue quien mencionó esto durante la transmisión del matutino de Televisa de este 26 de mayo. Luego de hablar de la cinta donde también participará Bárbara de Regil, Berman mencionó que Legarreta hará una aparición especial en la cinta.

“Es una actuación especial, es que subí la foto con todos, con Nat, con Erick Elías, y fue un momento muy divertido, que no les voy a decir más”, comentó Legarreta.

Después agregó que Bárbara fue una persona muy agradable durante la filmación. “Oye y Bárbara (es) encantadora, eh, bueno todos ellos”, comentó.

Quiero tu vida

La cinta producida por Salma Hayek se transmitirá exclusivamente en la plataforma de streaming VIX+ y contará la vida de Nico (Erick Elías), un futbolista cuya carrera llega a su fin tras una lesión.

Zuria Vega y Jesús Zavala son otros famosos que participarán en la cinta. Sobre el proyecto, Bárbara de Regil dijo que está muy emocionada con la historia y reveló que se está esforzando por encajar en el papel que interpretará: una mujer narcisista.

Erick Elías, Zuria Vega, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Téllez protagonizarán 'Quiero tu vida', la primera película original producida por Salma Hayek para Vix+, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision.



Jorge Colón (Cansada de besar sapos) es el director. pic.twitter.com/wfYIsfh2RP — Andrés Olascoaga (@AndresOlasToroX) April 12, 2022

“La historia me encanta y me fascina mi personaje, Sofi del Mar. Sofi es una mujer muy egocéntrica; es ella y luego ella. Estoy trabajando en que, a pesar de su narcisismo, me quede natural”, comentó.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno, pero las grabaciones iniciaron el pasado mes de abril por lo que se espera que el proyecto concluya el próximo año.