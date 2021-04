Jesús Zavala envía sensible mensaje póstumo a su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Fue a través de sus redes sociales que el actor conocido por su personaje de "Hugo Sánchez", en la serie de streaming "Club de Cuervos", dio a conocer el sensible fallecimiento de su padre el pasado jueves primero de abril.

El hijo del pintor mexicano Florencio Zavala lamentó su partida, compartió imágenes en redes sociales y agradeció el ejemplo que su padre le dio durante toda su vida.

Tanto en Facebook como en Instagram, el actor de 29 años publicó un par de fotografías en compañía de Florencio, además, expresó la profunda tristeza que en estos momentos lo embarga.

"No estaba ni cerca de conocer lo que realmente es la tristeza, te voy a extrañar tanto, cada minuto, no se ni como poner en palabras todo lo que me dejaste en todos los sentidos, realmente tuve al mejor", expresó el actor.