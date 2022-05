Andrea Legarreta reveló estar orgullosa de Erik Rubín

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta ha logrado tener una larga trayectoria en la televisión con más de 20 años apareciendo frente al programa matutino “Hoy”, donde se ha posicionado como una de las más queridas por parte del público.

Además la actriz mantiene uno de los matrimonios más estables y sólidos del espectáculo a lado de Erik Rubín, con quien ya tiene a sus dos hermosas hijas Mia y Nina Rubín.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que Andrea Legarreta compartió una serie de fotografías en las que aparecía en la presentación de ‘José el musical’ donde su esposo tiene una participación.

La conductora aprovechó para enviarle un emotivo mensaje a Erik Rubin de quien reconoció toda su lucha por cumplir cada uno de sus sueños, además de que reconoció que era un orgullo para su familia.



Que nocheeeee!!! Nosotras llenas de amor y orgullo amorcito @erikrubinoficial por todo lo has logrado persiguiendo tus sueños, te lo mereces TANTO!! Que obra!!! Que espectáculo musical, visual y de emociones!! IMPERDIBLE!!!! @joseelmusical es EXTRAORDINARIO!!!! Delante y detrás de escena!!#imperdible ♥️��♥️�� @miarubinlega @ninarubinl @maca_online @larox07” se puede leer en la publicación.

En las imágenes aparece la conductora en compañía de sus dos hijas, mientras posan frente a la cámara con el letrero de la obra musical, donde aparece Erik Rubín de fondo.

En la publicación se puede leer en la publicación cientas de muestras de cariño y buenos deseos por parte de sus seguidores: “la familia más hermosa”, “los amo y amo a un rockstar de la familia”, “increíble vamos a ir”, son algunos de los que se pueden leer.

¿Por qué Erik Rubín se casó con Andrea Legarreta?

El cantante habló sobre su vida personal y profesional frente a las cámaras del programa Sale el Sol, donde habló lo que significó Andrea para su vida y amor por la música.

"El matrimonio ha sido de lo más lindo que me ha sucedido, porque yo siempre soñé con tener una familia y gracias a esta hermosa mujer he podido materializar ese sueño... es todo para mi Andrea Legarreta, porque es mi amante, es mi amiga, es mi socia, es una persona que saca lo mejor de mí, me da paz, venía de relaciones tormentosas y con Andrea encontré paz, estabilidad y donde yo me vi finalmente sentando cabeza”.