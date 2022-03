Zuria Vega no le molesta que su hijo use vestidos; no cree en los roles de género

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Zuria Vega fue el centro de atención estos últimos días luego de mencionar algunas características en su familia, dejando en claro que no se preocupa por el "qué dirán" por sus pensamientos modernos que no buscan la aprobación social.

Y es que la actriz aseguró que no cree en las etiquetas sociales, roles de género u otras prohibiciones por el uso de algunas prendas que suelen estar relacionadas con el sexo de los infantes, pues mencionó que estos no existen en su familia. Además, habló sobre sus hijos con Alberto Guerra, Lúa y Luka, a quienes planea criar con libertad y sin prejuicios.

En los últimos días Zuria Vega causó revuelo entre sus seguidores luego de hacerles saber que no planea juzgar a sus hijos en caso de que quieran usar prendas que suelen estar asociados al género femenino, tales como vestidos o faldas, pues reiteró su opinión sobre las etiquetas sociales.

En mi casa no existen los roles. Mis hijos ven que mamá y papá trabajan por igual y proveen a la par. Además, si mi hijo quisiera ponerse los vestidos de princesa de su hermana, pues lo hace y está bien", confesó.

La hija de Gonzalo Vega mencionó para la revista Cosmopolitan que, al lado de su esposo Alberto Guerra, busca que sus hijos se desarrollen en un ambiente libre en el que se sientan seguros, con intención de que crezcan eligiendo lo que les hace feliz sin tomar importancia a las reglas que establece la sociedad.

Ante esta declaración, Zuria explicó que quiere que Lúa y Luka crezcan con la seguridad de demostrar sus emociones y expresar sus sentimientos sin miedo a sentirse muy expuestos, por lo que no los juzga en sus acciones cuando se habla de querer expresar su identidad como niños.

“Nos importa formar a nuestros hijos sin miedo a ser vulnerables, con acceso a las emociones y los sentimientos. También hacerles saber que se vale expresarse y que no pueden ser juzgados por ello”, expresó para el medio.

Asimismo, la protagonista de "Que pobres tan ricos" reveló que su objetivo es que sus dos pequeños crezcan sin roles de género, por lo que la ropa que utilicen o los juguetes que prefieren no son importantes y no son algo a lo que le tomen importancia, pues la pareja espera que se sientan felices con sus gustos. “En mi familia no se va a juzgar a un niño de dos años porque use un vestido, lo cual, en cualquier otro hogar, puede ser una triste realidad”, señaló.

Luego de demostrarse como una "madre moderna", los usuaris en redes sociales apoyaron a Zuria Vega por promover la crianza segura con sus hijos por no ponerles reglas calificadas como absurdas que la sociedad estableció desde hace muchos años.

Incluso hubo internautas que destacaron que por "madres como ella" la vida de muchas personas podría ser diferente a los que las pasadas generaciones tuvieron.