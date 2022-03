Adela Micha y Javier Ceriani se dan apasionado beso frente a las cámaras

MÉXICO.- Este 8 de marzo, los conductores de Chisme no like tuvieron una transmisión especial de su programa, pues emitieron su show desde los foros de TV Azteca. En el programa tuvieron la participación de algunas de sus colegas del periodismo de espectáculos como Flor Rubio y Adela Micha, quien protagonizó un íntimo momento con Ceriani.

Con la intención de promocionar la entrevista que sostuvo la conductora Adela Micha para Chisme No Like, que usualmente se transmite en YouTube, asistió al foro de Venga la Alegría, donde la presentadora de La Saga aseguró que tenía mucho respeto por Javier Ceriani y Elisa Beristain.

“Es mi hermana”, dijo Ceriani sobre Adela. Sin embargo, al escuchar esto, Flor Rubio y sus compañeras se mostraron asombradas y comentaron: “pero déjame decirte que están haciendo incesto, al rato en el programa van a ver”. Efectivamente, Rubio se refería al apasionado beso que se dieron los conductores frente a las cámaras luego de intercambiar halagos y felicitaciones.

“¿Qué tiene? Somos dos personas grandes, adultas, solteras y hacemos lo que queremos, ¿a quién le vamos a dar explicaciones?”, dijo Ceriani ante los regaños de Elisa quien más adelante motivo a los conductores a darse un beso más intenso. “Qué bello se sintió… ya me urge”, dijo Adela entre risas.

¿Qué dijo Adela Micha en el programa?

Cabe señalar que en la entrevista con los conductores, Micha explicó por qué ha perdido espacios en la radio y en algunas redes sociales como Facebook. Luego de que se dijo que El Heraldo de México la despidió a causa de la polémica con Silvia Pinal, la periodista aclaró que esto no fue así y que simplemente se trata de una estrategia del medio en el que trabaja para concentrar al público en televisión. “Si me hubieran corrido, me hubieran corrido de todo”, señaló.

Finalmente, habló de su comentario sobre la primera actriz, de quien, sin saber que estaba en vivo, opinó que “no tardaba en morirse”. La periodista recibió muchas críticas y burlas en redes sociales; sin embargo, quiso aclarar que todos sus colegas del medio se preparan para las posibles muertes de figuras importantes, pues ante un suceso tan inesperado se debe dar la información correspondiente lo más rápido posible.

“Yo le llamé a Silvia Pinal y le ofrecí una disculpa y me dijo ‘no tienes nada que decirme, yo te admiro, yo te respeto y además te quiero’ y le dije ‘es absolutamente correspondido, yo te respeto y espero que entiendas que es parte de mi chamba’”, reveló. Aunque afirma que todo está bien con la actriz, también confesó que Alejandra Guzmán sigue molesta con ella.