Elisa Beristain asegura que Belinda la amenazó por hablar sobre ella

ESTADOS UNIDOS.- Luego de una serie de fuertes declaraciones sobre Belinda por supuestas relaciones incestuosas, así como antecedentes criminales en su familia, Elisa Beristain y Javier Ceriani, periodistas de espectáculos y conductores de Chisme no like, acusaron a la cantante de amenazarlos por teléfono y exigirles que dejen de mencionar su nombre.

En el programa de este miércoles 2 de marzo que se transmite en YouTube, los periodistas comentaron que llevan varios meses haciendo investigación sobre la familia Peregrín en España y los supuestos actos criminales de la cantante, a quien señalaron de estafar a sus parejas para pagar una supuesta deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Usted va a presentar en estos momentos la culminación de una investigación que tenemos meses tras de ella donde hemos sido atacados, ustedes se van a dar cuenta de que mencionamos otro nombre, le vamos a poner ‘la sapita pop’ porque la censura tiene sus tentáculos y sus aliados”, comentó la conductora.

“Al vil estilo Cara cortada, esta ampona, te lo digo si no quieres que menciones tu nombre, ampona, gangster, me habló, yo nunca lo voy a olvidar , a las cuatro de la mañana para decirme que no mencionara ni su nombre para dar instrucciones la patrona y decirme que me estaba buscando un comandante”, explicó.

Estafa a la familia

Cabe señalar que en el programa estuvo presente la supuesta tía y prima de la cantante, quienes revelaron que el padre de Belinda estafó a la familia falsificando una firma para quedarse con una herencia familiar. Las parientes de la intérprete dijeron que quedaron devastadas por el robo del dinero que les correspondía a todos.

Cuando la tía de la joven fue cuestionada sobre la supuesta relación incestuosa entre Belinda y su primo, contestó que prefiere no hablar al respecto porque no tiene autorización del joven, aunque terminó diciendo que es cierto. "Yo no puedo hablar mucho porque no estoy autorizada por mi primo, pero sí lo confirmo, si todos los sabemos” dijo la tía de la cantante.

Los conductores también enfatizaron que Belinda es vista por sus padres como una forma de hacer dinero, pues son ambiciosos y la han explotado. Cabe recordar que luego de la ruptura con Nodal, la cantante advirtió a los medios que tomaría acciones legales en contra de difamaciones o enfoques machistas, por lo que no es de sorprender que Belinda haya lanzado la advertencia a Elisa Beristain como ella asegura.