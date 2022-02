¿Por comentarios sobre Silvia Pinal?: Cancelan programa de Adela Micha en la radio

MÉXICO.- Desde el pasado 31 de enero, el programa radiofónico de Adela Micha, Me lo dijo Adela, dejó de transmitirse en el espacio de El Heraldo Radio. El programa de la periodista se emitía de lunes a viernes en las mañanas. Sin embargo, tal parece que el programa ha sido cancelado en su versión radifónica pues desde hace tres semanas no se transmite.

Según se anunció en las redes sociales de El Heraldo de México, el espacio ha sido ocupado por la locutora Fernanda Tapia y José Luis Guzmán que presentarán un nuevo programa titualdo ¿Por cuál vota?. Aunque Me lo dijo Adela fue retirado de la radio, se sabe que sigue teniendo su emisión televisiva y en Internet.

Aunque no se dijo cuál fue el motivo por el que retiraron Me lo dijo Adela de su lugar en la radio, se ha especulado que la comunicadora habría tenido problemas luego de sus declaraciones sobre Silvia Pinal, especialmente con el público, ya que los polémicos comentarios afectaron su popularidad.

Hasta el momento no hay nada confirmado, ya que el medio no ofreció una explicación ni un anuncio sobre el cambio de programas en el horario matutino. Por medio de sus redes sociales, Adela Micha sigue promocionando la cápsula en sus versiones para Internet y el canal de El Heraldo y no ha hecho más declaraciones sobre el incidente con Silvia Pinal.

Ya arrancamos ¿Por cuál vota? a través de Heraldo Radio en el 98.5 de FM ¡Sintoniza ahora! ��



WhatsApp: 5582392067

El Heraldo de México pic.twitter.com/AohizsaMcG — Fernanda Tapia (@TapiaFernanda) January 31, 2022

¿Qué dijo sobre Silvia Pinal?

Cabe recordar que la periodista de espectáculos cometió un error al hablar del estado de salud de la primera actriz mientras se encontraba hospitalizada por Covid-19. Micha pidió a su equipo que prepararan un reportaje sobre la trayectoria de Pinal ya que, según ella, “no tardaba en morirse”.

El comentario se escuchó en el programa en vivo y se viralizó en redes sociales, donde los usuarios criticaron a la comunicadora por su insensibilidad con el tema, especialmente bajo el entendido de que Adela era muy cercana a la familia Pinal.

Una falta de sensibilidad, que mal por "Adela Micha"

Ojalá siga viviendo muchos años

"Silvia Pinal" pic.twitter.com/4cE03IuZf7 — el brujo del palacio 2 (@BrujoPalacio) December 25, 2021

Aunque el incidente ocurrió en el 23 de diciembre, la periodista continúa siendo foco de comentarios negativos pues se informó que intentó hacer las pases con la actriz y sus hijas, pero ellas rechazaron todo intento de contacto con Micha, incluendo lujosos regalos y disculpas.