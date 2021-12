Tras fallar con Silvia Pinal, piden predicción de Adela Micha sobre La Chilindrina

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de decir que Silvia Pinal se iba a morir y que no le quedaba mucho tiempo de vida, Adela Micha se volvió a poner en tendendia en redes sociales.

Esta vez por dos razones, ya que Silvia fue dada de alta del hospital y ahora porque María Antonieta de las Nieves fue diagnosticada con Covid.

Ahora en redes la critican y pide que dé una predicción sobre lo que pasará con "La Chilindrina".

Hay un tuit que dice: "La Chilindrina, es tendencia Di lo tuyo Adela Micha". Esto en referencia a lo que dijo de la estrella del cine de oro mexicano.

Aquí te dejamos el meme:

Muchos usuarios todavía no la perdonan por lo que dijo de Silvia y su ingreso hospitalario, aunque Adela Micha ya ofreció disculpas.

Ahora se ha ganado el mote de "zopilota de la comunicación".

Doctor pidió que Silvia Pinal continuara su recuperación en casa

Silvia Pinal volvió a su casa bromeando, feliz de estar en el hogar luego de haber sido hospitalizada, el 23 de diciembre, a causa de una arritmia cardíaca.

Ya en el hospital dio positivo a Covid-19, por lo que tuvo que quedarse unos días, aunque ahora y por instrucciones médicas seguirá su recuperación en el hogar, con muchos filtros sanitarios, como explicó su hijo Luis Enrique afuera del domicilio de la primera actriz.



"La decisión no fue nuestra, el doctor que es el que la ha estado atendiendo fue el que me dijo que precisamente por su condición pulmonar es mejor que ella esté en su casa y que no esté propensa a una bacteria mucho más fuerte de las que andan volando en el hospital, y esa fue la razón por la que me dijo saben qué, mejor llévesela a casa y allí me la tienen bien aislada como cualquier paciente de Covid, pero controladísima".

Silvia Pinal curándose del covid nomás para echarle a perder el reportaje a Adela Micha pic.twitter.com/NyqSNFRnlI — twink en terapia (@daveedsc) December 24, 2021

María Antonieta de las Nieves tiene Covid-19

La reconocida actriz María Antonieta de la Nieves dio positivo Covid-19.

La reportera Angélica Palacios reveló que la actriz negó que estuviera hospitalizada, a pesar de que un especialista le habría dicho que se lo recomendaba, pero al final pidió ser trasladada a su casa de la Ciudad de México.

Fue la propia actriz quien decidió hablar respecto al tema por los distintos rumores y aunque confirmó su contagio del virus, aseguró que se encontraba con leves síntomas pero bien de salud.