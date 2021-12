Doctor pidió que Silvia Pinal continuara su recuperación en casa

Ciudad de México .- Silvia Pinal volvió a su casa bromeando, feliz de estar en el hogar luego de haber sido hospitalizada, el 23 de diciembre, a causa de una arritmia cardíaca. Ya en el hospital dio positivo a Covid-19, por lo que tuvo que quedarse unos días, aunque ahora y por instrucciones médicas seguirá su recuperación en el hogar, con muchos filtros sanitarios, como explicó su hijo Luis Enrique afuera del domicilio de la primera actriz.



"La decisión no fue nuestra, el doctor que es el que la ha estado atendiendo fue el que me dijo que precisamente por su condición pulmonar es mejor que ella esté en su casa y que no esté propensa a una bacteria mucho más fuerte de las que andan volando en el hospital, y esa fue la razón por la que me dijo saben qué, mejor llévesela a casa y allí me la tienen bien aislada como cualquier paciente de Covid, pero controladísima".



Su habitación ya ha sido adecuada para esto y dijo, hay una auxiliar que cada cuatro horas estará midiendo sus niveles, corroborando que se mantenga estable.



Tenemos un punto de seguridad en el que las batas, los cubrebocas, y todo se va a un basurero especial, nadie puede entrar, sólo los que sean indispensables, y si quiere ver a Apolo o a sus mascotas tiene que ser por la ventana", explicó su hijo.

La situación agarró por sorpresa a la familia, ya que esta es la primera vez en más de 30 años en los que la familia cenó fuera de casa de su madre y ella desde el hospital, pero afortunadamente, el estar vacunada, dice, ha hecho que el Covid-19 no sea tan agresivo.



"Está de muy buen ánimo, hoy todo el día ha andado haciendo bromas, desde que llegó ha estado bromeando con los de la ambulancia, o sea, ya llegó a poner orden, 'ya llegué a poner orden para que no anden saliéndose del huacal'", comentó contento.

Luis Enrique agregó que tanto él, como su demás familia, ya están vacunados, a excepción de Sylvia Pasquel, quien pasó por Covid hace poco, pero dijo desconocer las razones por las que Pasquel no está vacunada aún.