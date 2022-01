Revelan qué fue el regalo de Adela Micha que Alejandra Guzmán rechazó

MÉXICO.- El pasado 2 de enero, la periodista Ana María Alvarado aseguró que Alejandra Guzmán rechazó la disculpa de Adela Micha. La conductora supuestamente le envió un obsequio a la familia de Silvia Pinal con el fin de hacer las paces por su polémico comentario; sin embargo este fue devuelto.

Ahora, la revista de espectáculos TvNotas reveló qué era el regalo que Alejandra Guzmán no quiso recibir. Parece que la disculpa consitió en un enorme regalo floral y unas botellas de vino del gusto de la actriz mexicana. Sin embargo, estos obsequios fueron rechazados, como informó Alvarado y confirmó la revista.

Además, de acuerdo con información del medio, la situación continúa siendo tensa entre la familia Pinal y la periodista, a pesar de que desde hace muchos años existía una buena relación entre ellos, quienes incluso acudían a Micha para ofrecer entrevistas exclusivas.

“Alejandra y Sylvia se molestaron mucho, dijeron que qué poca m*dre de Adela haber hecho ese tipo de comentarios tan fuera de lugar, estaban que no las calentaba ni el Sol [...] Adela les llamó y les mandó mensajes hasta que se cansó, pero Alejandra bloqueó su número, no quiere saber nada de ella, y dijo: ‘Ya se le ofrecerá y la voy a mandar a la mi*rda’”, contó a la revista una fuente cercana a la familia.

“Adela está consciente de que metió la pata, tanto que les mandó algunos regalos y en su desesperación buscó a Luis Enrique para que le ayude a mediar la situación (...) A doña Silvia Pinal le mandó un enorme arreglo de rosas y unas botellas de vino carísimas, que son de las favoritas de la familia, pero la mandaron a la ching...”, agregó.

Según contó Ana María durante su programa de YouTube, El precio de la fama, la periodista y la cantante de rock tenían una buena relación. Como se sabe, Alejandra le concedió una entrevista exclusiva en 2021 para hablar sobre el caso de su hija Frida Sofía. Sin embargo, Guzmán estaría molesta con Adela luego del comentario que hizó durante un corte de su espacio informativo y que se filtró en redes sociales donde de inmediato se volvió viral.

¿Qué dijo Adela Micha?

Cuando se informó de la hospitalización de Silvia Pinal a causa de su contagio de Covid-19 a finales del mes pasado, Adela Micha comentó que la primera actriz "no tarda en morirse", lo cual le ocasionó críticas de quienes la acusaron de insensible, así como burlas y un meme viral.

"¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”, expresó en una conversación con su equipo.

Estos comentarios salieron al aire y muchos usuarios de redes sociales acusaron a la periodista de ser insensible con la situación de la familia Pinal, especialmente porque siempre ha sido cercana a ellos. A pesar de que Adela se disculpó por medio de su cuenta de Twitter, parece que ni los usuarios de redes sociales ni la dinastía Pinal olvidarán tan fácil su comentario.