Alejandra Guzmán habría rechazado disculpa de Adela Micha tras comentario sobre Silvia Pinal

MÉXICO.- Según la periodista, Ana María Alvarado, Alejandra Guzmán rechazó la disculpa de Adela Micha, luego de que la conductora supuestamente le enviara un obsequio a la familia de Silvia Pinal con el fin de hacer las paces con ellos por su polémico comentario; sin embargo este fue devuelto.

Según contó Ana María durante su programa de YouTube, El precio de la fama, la periodista y Alejandra tenían una buena relación. Como se sabe, la cantante le concedió una entrevista exclusiva en 2021 para hablar sobre el caso de su hija Frida Sofía.

Una falta de sensibilidad, que mal por "Adela Micha"

Ojalá siga viviendo muchos años

"Silvia Pinal" pic.twitter.com/4cE03IuZf7 — el brujo del palacio 2 (@BrujoPalacio) December 25, 2021

Sin embargo, Guzmán estaría molesta con Adela luego del comentario que hizó durante un corte de su espacio informativo y que se filtró en redes sociales donde de inmediato se volvió viral. Cuando se informó de la hospitalización de Silvia Pinal a causa de su contagio de COVID-19 a finales del mes pasado, Micha comentó que la primera axtriz "no tarda en morirse", lo cual le ocasionó críticas de quienes la acusaron de insensibles, así como burlas y un meme viral.

Según Alvarado, Adela le mandó mensajes por WhatsApp sin obtener respuesta por parte de Alejandra. En un intento se seguir buscando una reconciliación, le hizo llegar el regalo a su casa.

“Que llegan con la Guzmán, tocan el tiembre y le dice: ‘Señora Alejandra, le traen un regalo de parte de Adela Micha’, y ella le dijo: ‘No lo quiero, regrésenlo’. Alejandra Guzmán sí está muy enojada, nadie sabe qué era el regalo. Así que sus disculpas no fueron aceptadas”, concluyó.

¿Qué dijo Adela Micha?

Durante la emisión del pasado 23 de diciembre del programa Me lo dijo Adela, la periodista y conductora expresó que Silvia Pinal “no tarda en morirse”, luego de que la actriz de 90 años fue hospitalizada debido a su contagio de COVID-19.

Luego de que Adela recibiera la noticia de la hospitalización durante un corte, sin darse cuenta de que seguía transmitiendo, expresó su predicción sobre la primera actriz y dio órdenes a su equipo adelantar algunos contenidos sobre Silvia.

*Mejora la salud de Silvia Pinal y sale del hospital *



“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, así que, ¿por qué no me escriben algo y se los grabo? Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ya se va a morir”, expresó en una conversación con uno de los elementos de su equipo.

Estos comentarios salieron al aire y muchos usuarios de redes sociales acusaron a la periodista de ser insensible con la situación de la familia Pinal, especialmente bajo el entendido de que siempre ha sido cercana a ellos. A pesar de que Adela se disculpó por medio de su cuenta de Twitter, parece que ni los usuarios de redes sociales ni la dinastía Pinal van a olvidar fácilmente su comentario.